Nuez y miel: por qué recomiendan y de qué sirve

Aunque muchos siguen sin entender la diferencia entre una infusión y un té, se han popularizado entre las personas las recetas relacionadas a los remedios caseros. Por eso, en esta oportunidad se te recomienda acudir al té de nuez y miel, que te hará disfrutar de una bebida deliciosa y que te generará un bienestar general. Toma nota y disfruta de tu infusión en el momento que quieras dentro de tus actividades cotidianas.

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¿Por qué recomiendan y de qué sirve el té de nuez y miel?

Las infusiones son alternativas que se proponen para disfrutar de bebidas saludables y relajantes. Incluso, muchas de ellas son recomendadas por profesionales de la salud como elementos complementarios de ciertos tratamientos. Y es que al ser de origen natural, ofrecen compuestos que ayudan en general al bienestar del cuerpo.

En este caso la nuez funciona como un reconocido alimento lleno de grasas saludables, vitaminas, minerales y antioxidantes. Estos elementos generan una sensación de bienestar general en el organismo, por lo que cada vez son más los que aconsejan acudir a esta bebida. Parte de la recomendación es hacerlo sobre todo en las noches o en temporada de clima fresco.

Mientras que la incorporación de la miel es como un elemento endulzante pero natural. Y es que existen productos que llaman vírgenes, los cuales son de un sabor espectacular pero sin procesos industrializados que producen azúcares en exceso. Aunque este sabor (nuez) de té también se puede acompañar con canela o leche vegetal.

¿Cómo hacer té de nuez y miel favorable para tu salud?

Con toda la información anterior en mente, se te anima a probar este sabor de infusión, el cual puede convencerte para quedarse entre tus favoritos.

Ingredientes

Cuatro o cinco nueces partidas

Una taza de agua

Una cucharadita de miel

Una raja de canela (opcional)

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Preparación