Cómo maquillar la piel para disimular el paño y lucir un cutis radiante

En esta ocasión te diremos cómo puedes maquillar tu rostro para disimular el paño, pero antes de esto, lo primero que debes saber que, el paño también es conocido como melasma, la cual es una alteración que consiste en la aparición de manchas de color gris o marrones, estas aparecen en la cara, más específicamente en el labio superior, pómulos y frente.

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¿Cómo maquillar el paño en el rostro para lucir un cutis perfecto?

Prepara tu piel

Lo primero que debes hacer para maquillar el paño que pueda salir en el rostro, es preparar la piel, para ello debes limpiar su cara con un limpiador de manera suave, puedes aplicar una crema que hidrate y que se adecuada para tu tipo de piel.

Corrector de color

El segundo paso es buscar un corrector ideal que vaya de acuerdo con tu piel, se recomienda un tono verde para que contrarreste el enrojecimiento del paño, para ello puedes aplicarlo en las áreas que estén más afectadas, posteriormente ya sea con una brocha o la yema de tus dedos deberás difuminar de manera suave.

La base de maquillaje

Aquí es cuando deberás elegir bien la base del maquillaje el cual debe ser de alta cobertura y sobre todo que se adapte al tono de tu piel; aplica la base de una manera uniforme en toda la cara, pero puedes centrarte más en la atención donde se vean las manchas con paño.

Fijador

Para fijar el maquillaje y hacer que pueda durar mucho tiempo, lo ideal es aplicar una capa muy ligera de polvos translúcidos sobre el rostro, este producto ayudará a evitar que se corra o se desvanezca a lo largo del día.

¿Cómo eliminar el paño de manera natural?

Recuerda que, el solo puede agravar el paño y para evitar esto lo que debes hacer es proteger tu piel con un protector solar, busca uno de amplio espectro y con un porcentaje de protección alto.

También se recomienda consultar a un dermatólogo para que te aconseje cuáles son los productos que puedes ocupar y que te ayuden a reducir la apariencia del paño.

Otro consejo es ocupar mascarillas naturales, una de las opciones es hacerlas con limón o yogur; estas aclaran las manchas del paño, puedes aplicar la mascarilla una vez por semana y dejarla actuar por lo menos 15 minutos y terminar enjuagando con agua tibia.