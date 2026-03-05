Los dos insumos clave que vas a necesitar para limpiar correctamente la freidora de aire

La freidora de aire se ha convertido en un elemento de cocina indispensable, debido a las múltiples opciones de funcionamiento que nos ofrece, siendo una gran alternativa para poder cocinar nuestros alimentos preferidos en cuestión de minutos.

Aunque es muy funcional, es importante conocer la forma de limpiar correctamente su interior, para prevenir cochambre y evitar malos olores. Para que lo puedas lograr, es fundamental que tengas dos insumos clave; toma nota de todas las recomendaciones.

¿Cómo lavar la canasta de la freidora?

Limpiar correctamente la canasta de la freidora de aire es uno de los pasos más fáciles, ya que podemos sacarla y lavarla sin ningún inconveniente. Solamente debes hacer lo siguiente; te ayudará a desprender toda la grasa y restos de comida que pueda tener:

Saca la canasta y todos los elementos que tenga en su interior que sean desmontables. Los dos insumos clave van a ser el bicarbonato de sodio y agua hirviendo; coloca ambos elementos en la canasta. Se va a formar abundante espuma; espera un lapso de 15 minutos. Pasado el tiempo, verifica que el agua ya no esté caliente y talla todos los elementos; de esta forma vas a lograr eliminar toda la mugre adherida. Es una técnica que puedes usar para limpiar las rejillas que tengas.

¿Cómo se lava la freidora por dentro?

En lo que pasan los 15 minutos para que los dos insumos clave hagan su trabajo, puedes enfocarte en limpiar la parte interna de la freidora de aire, espacio que igualmente puede presentar salpicaduras de grasa o comida.

Para limpiar correctamente por dentro el electrodoméstico de cocina, es necesario que sobre un paño de tela agreguen un poco de desengrasante para que lo pases por dentro; esto te ayudará a despegar la suciedad que tenga en su interior. Es la mejor técnica que puedes usar, debido a que esa parte del equipo no puede ser sumergida en agua, ya que podría descomponerse completamente.