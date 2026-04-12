Las sillas de cada hogar deben ser diferentes para cada espacio de la casa, ya que cada zona tiene una función distinta. Por lo anterior, deberías elegir los mejores acordes a cada una de las áreas, a fin de que sea más placentero y cómodo el rato que permanezcas sentado. Estas son las 7 ideas para reemplazar el lavabo de tu baño por opciones minimalistas.

De acuerdo con Inés Cusi, directora del portal El Mueble, puedes integrar las sillas al jugar con el contraste del diseño de interior y convertirlas en una pieza protagonista de tu casa, siempre y cuando analices qué estilo de decoración tienes y el espacio disponible. Conoce las 4 ideas para reemplazar la puerta tradicional de tu cuarto por una corrediza: se ve bien en espacios pequeños.

El tipo de sillas de acuerdo a la zona de tu casa

1. Sin brazos para el comedor: Para esta zona de la casa se deben tener sillas cómodas, por lo que las tapizadas son una opción. No obstante, el punto en contra es que la tela se mancha muy seguido, por lo que puedes optar por los tejidos tecnológicos.

OJO: así es como deberías elegir las mejores sillas para tu casa, según la zona donde las pongas|Pinterest

2. Altas para la cocina: Las cocinas modernas tienen desayunador o tipo isla, por lo que es fundamental tener sillas altas para poder degustar los alimentos sin necesidad de hacerlo en el comedor, una función más práctica. Se recomienda comprarlas con respaldo, a fin de que estés cómodo mientras desayunas o comes. Cabe mencionar que en los espacios abiertos puedes unirlas con las que se encuentran en el comedor.

OJO: así es como deberías elegir las mejores sillas para tu casa, según la zona donde las pongas|Pinterest

3. Acolchadas para los cuartos: Las sillas para esta zona de la casa tienen que ser cálidas; por ello, la experta en interiores recomienda que estén tapizadas. Puedes elegir tejidos hechos con algodón, lino, bouclé, pana o lino. Lo mejor de todo es que son livianas y encajan con cualquier estilo de decoración. Además, sus diseños se adaptan a las curvas del cuerpo, que las convierten en acogedoras.