OJO: esto es lo que nadie te dice sobre el laminado de cejas y deberías saberlo

Conforme las tendencias de belleza evolucionan, han ido surgiendo nuevas alternativas que prometen pulir la apariencia al instante. Este es el caso del laminado de cejas, procedimiento que peina los vellos del rostro de manera sutil para dar un efecto definido y poblado que enmarque las facciones sin tener que usar maquillaje.

Sin embargo, no se trata de un "remedio mágico", pues para obtener buenos resultados, deben tomarse en cuenta todos los cuidados y precauciones necesarias para evitar malas experiencias. De acuerdo con información de Paris Lash Academy, este tratamiento puede tener "efectos secundarios" como la resequedad en la piel cercana a la aplicación y un efecto quebradizo.

¿Cuáles son los peligros del laminado de cejas?

A pesar de que parece inofensivo por la rapidez con la que se realiza en las estéticas, lo cierto es que hacerse un laminado de cejas sí implica varios riesgos que es mejor considerar antes. Un artículo de Heathline indica que los tratamientos que "planchan" este vello facial, pueden provocar irritación, enrojecimiento y descamación de la piel.

El tratamiento del laminado de cejas siempre debe hacerse por expertos|Canva

Estas reacciones adversas no se presentan en todos los casos, aunque sí son más frecuentes en personas que tienen condiciones como rosácea, dermatitis o piel muy sensible. Por esta razón es primordial consultar con expertos previo a someterse al procedimiento y, cuando se tienen padecimientos dermatológicos detectados, cerciorarse con el médico de que no hay peligros de desarrollar alergias.

Qué es el laminado de cejas y qué cuidados necesita

Si has escuchado sobre el laminado de cejas como una alternativa infalible para verte radiante incluso con la cara lavada, es ideal que sepas exactamente en qué consiste. Este es un tratamiento no invasivo que se hace con fórmulas moldeadoras y tiene como propósito peinar el vello facial con una forma favorable, creando un efecto de mayor densidad y volumen.

El laminado de cejas puede ocasionar enrojecimiento de la piel y resequedad|Freepik

Tiene una duración aproximada de 4 a 8 semanas, tiempo que varía dependiendo de los cuidados que se le den (además de una correcta aplicación). Entre las sugerencias de mantenimiento principales del "eyebrow lamination", la escuela de belleza Elizabeth Sands indica que hay que evitar tratos bruscos y contaminación con otros productos.

