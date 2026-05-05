Las luces LED son tendencia, pues en los últimos años han ganado terreno en el diseño de interiores, ya que no solo se instalan en lámparas o techos, sino que hay una nueva moda que marca el ponerlas ocultas o en muebles como la alacena de la cocina. Por ello, traemos para ti 3 ideas sin instalar cableado, a fin de que el espacio se vea mucho más moderno y elegante. Conoce el material que reemplaza por completo la esponja para lavar los trastes: la opción es más saludable.

Estas 3 ideas de instalación te ahorrarán un buen billete, pues hasta tú mismo lo puedes hacer, sin la necesidad de un profesional, y así modernizar los muebles de tu cocina. De acuerdo con un artículo de Hogarmanía, hay que tomar en cuenta la tira de luz LED que se desea poner acorde a la función del mueble o estilo que deseas lograr en tu hogar, donde puedes suplir la cortina del baño por soluciones más minimalistas y elegantes.

Las ideas para poner luces LED en la cocina

1. Luces LED empotrables: Quizá sea una de las ideas un poco más detalladas en cuestión de trabajo, ya que se requiere perforar la superficie de la alacena. No obstante, el resultado es grandioso al tener un diseño más elegante, limpio y moderno.

3 ideas para poner luces LED en la alacena de la cocina sin instalar cableado: se verá moderno|Pinterest

2. Apliques LED: Son pequeñas lámparas que se fijan directamente. No solo son ideales para instalar sobre o alrededor de los muebles, sino también en encimeras o tocadores. Lo mejor de todo es que algunos vienen con sensores incorporados.

3 ideas para poner luces LED en la alacena de la cocina sin instalar cableado: se verá moderno|Pinterest

3. Tiras LED. Quizá las más comunes y vendidas en el mercado, ya que le dan un acabado a tu cocina más profesional. Son perfectas para iluminar estantes, bordes y vitrinas, así como la alacena. Cabe mencionar que para instalar esta opción no requieres de conocimientos técnicos.

3 ideas para poner luces LED en la alacena de la cocina sin instalar cableado: se verá moderno|Pinterest

Para su instalación, mide el largo del mueble y limpia bien la zona con un pañuelo húmedo para que se adhiera a la perfección. Posteriormente, corta la tira y retira el adhesivo, para después colocarlo. Cabe mencionar que viene con su control, que lo puedes poner como si fuera un apagador o dejarlo libre, para así encender y apagar desde cualquier zona de la cocina.