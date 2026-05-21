5 opciones para reemplazar la cortina del baño por soluciones más vintage

El baño sigue siendo uno de los lugares en donde muchas personas tienen su minuto de desconexión. Al ducharse, este espacio del hogar este espacio se convierte en una especie de spa en donde la relajación forma parte del proceso de renovación de energías.

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Es por este motivo que este cuarto de la casa merece estar debidamente acondicionado para que sea un lugar especial. Las tendencias en diseño y decoración de hogares muestras cómo un baño puede embellecerse y que no siempre se precisa de grandes inversiones.

¿Adiós a la cortina del baño?

En base a las nuevas tendencias y los cambios que están sufriendo los baños en distintos países, la clásica cortina parece tener los días contados. Es que las mamparas de vidrio templado se están instalando como la opción preferida para dotar al baño de luminosidad y sofisticación.

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De todos modos, existen otras alternativas para reemplazar a las cortinas del baño y los paneles fijos de acrílico toman poco a poco protagonismo. Además, de debe de tomar en cuenta la estructura entera del cuarto de baño y las preferencias de quienes lo utilizan a diario antes de cualquier modificación.

Ideas vintage para tu baño

Es por lo señalado anteriormente que uno de los estilos que pisa fuerte en el diseño y decoración de interiores es el vintage. Y para quienes buscan darle este estilo a su baño pues deshacerse de la clásica cortina plástica es una necesidad.

Los expertos afirman que sumarle una impronta vintage, auténtica y con texturas más cálidas al baño es posible y para eso revelan 5 opciones excelentes para transformar el espacio y reemplazar a la clásica cortina de baño:

Cortinas de lienzo de algodón pesado o lino rústico: En lugar de los materiales sintéticos, las casas antiguas solían usar textiles naturales. El lienzo de algodón (lavado o fustán) o el lino pesado en tonos crudos, beige o blanco roto aportan una caída espectacular y un aire campestre o de hotel antiguo.



El toque vintage: Buscá diseños que se cuelguen con lazos del mismo textil atados al barral, o usá argollas de bronce antiguo.

Tip práctico: Como el algodón absorbe la humedad, es clave sumarle un protector plástico transparente del lado de adentro (bien oculto) para proteger la tela y evitar hongos.

Puertas granero de madera recuperada (o decapada): Si el espacio de tu baño lo permite y la ducha está en un nicho, reemplazar la cortina por una puerta corrediza tipo granero es un cambio rotundo. Utilizar madera de demolición recuperada, con sus imperfecciones naturales, o aplicar una técnica de decapado en tonos pastel (como verde menta o un blanco gastado) grita vintage por todos lados.



El toque vintage: El herraje negro de fundición o de hierro forjado a la vista completa perfectamente el look industrial antiguo o farmhouse.

Mampara de hierro repartido (Estilo Atelier): Es una de las opciones más elegantes y nostálgicas. Reemplazar la cortina por un panel fijo (o con puerta) de vidrio con perfilería de hierro negro en cuadrícula evoca los viejos talleres e invernaderos del siglo XIX.



El toque vintage: Podés optar por vidrios repartidos tradicionales o, para sumar más privacidad y texturas de época, utilizar vidrio esmerilado, martillado o acanalado (tipo Query), que refracta la luz de una manera hermosa y muy retro.

Cortinas de encaje antiguo o crochet (estilo Shabby Chic): Para un look marcadamente romántico, podés reciclar un mantel antiguo de encaje, una cortina de hilo tejida a crochet o cortinas con detalles de broderie. Dejan pasar la luz de una manera muy sutil y añaden una textura que es imposible de replicar con materiales modernos.



El toque vintage: Suelen encontrarse verdaderas joyas en ferias de antigüedades. Al igual que con el lienzo, se complementan con un protector interno impermeable para que la pieza textil luzca impecable en el exterior.

Mampara de vidrio con marco de bronce o dorado envejecido: Antes de que el acero inoxidable y el aluminio cromado dominaran el mercado, el bronce y latón eran los reyes del baño. Una mampara con perfilería dorada envejecida o bronce pulido le da al baño un aire Art Déco o de hotel boutique de los años 30.

