Después de los 60 años, muchas personas buscan cambios de imagen que ayuden a suavizar las facciones, aportar luminosidad y mantener una apariencia elegante sin perder naturalidad. En este proceso, el color de cabello se convierte en uno de los recursos más efectivos para rejuvenecer el rostro, ya que ciertos tonos tienen la capacidad de iluminar la piel, disimular las líneas de expresión y aportar frescura de manera inmediata .

De acuerdo con especialistas en coloración capilar citados por Glamour e InStyle, los tonos cálidos, suaves y con reflejos estratégicos son los más favorecedores después de los 60 años, ya que evitan contrastes demasiado marcados y aportan dimensión al cabello.

Los 6 tintes de pelo que definen tu rostro y quitan años después de los 60

Lo mejor de estos colores es que ayudan a enmarcar las facciones, aportan luminosidad y pueden adaptarse a distintos tipos de piel y estilos personales. Algunos de los tintes más rejuvenecedores son:

1. Rubio miel: El rubio miel sigue siendo uno de los tonos más recomendados para mujeres mayores de 60 años porque aporta luz al rostro de forma natural. Sus reflejos cálidos suavizan las líneas de expresión y crean un efecto visual más fresco y descansado. Además, ayuda a disimular el crecimiento de las canas de manera elegante.

2. Castaño caramelo: El castaño caramelo combina profundidad y luminosidad en un solo color. Este tono aporta movimiento al cabello y suaviza las facciones gracias a sus reflejos dorados. Los expertos destacan que es una excelente opción para quienes desean rejuvenecer su imagen sin recurrir a colores demasiado claros.

Así se ve el tinte de pelo castaño caramelo.|(ESPECIAL/Canva)

3. Rubio beige: El rubio beige se mantiene como uno de los tonos más favorecedores porque combina matices cálidos y fríos de forma equilibrada. Esta mezcla ayuda a iluminar la piel sin endurecer el rostro, generando una apariencia sofisticada y muy natural.

4. Chocolate cálido: El chocolate cálido continúa siendo un clásico atemporal para quienes buscan verse más jóvenes. A diferencia de los tonos oscuros intensos, este color aporta brillo y suavidad al rostro. Además, crea un efecto visual que hace que el cabello luzca más saludable, abundante y lleno de vida.

5. Balayage dorado: El balayage dorado es una de las técnicas más recomendadas después de los 60 años porque aporta dimensión sin necesidad de teñir completamente el cabello. Los reflejos alrededor del rostro iluminan la piel y ayudan a definir las facciones, creando una imagen más fresca, moderna y de bajo mantenimiento.

6. Cobrizo suave: Los tonos cobrizos suaves aportan calidez inmediata al rostro y ayudan a revitalizar pieles que han perdido luminosidad con el paso del tiempo. Cuando se utilizan en versiones sutiles, generan un efecto rejuvenecedor elegante y resaltan especialmente los ojos claros, miel y cafés.

Qué colores de cabello pueden añadir años al rostro

Así como algunos tintes ayudan a rejuvenecer, también existen tonos que pueden endurecer las facciones y resaltar las líneas de expresión. Los especialistas recomiendan evitar los negros muy intensos, ya que generan contrastes demasiado marcados con la piel madura y pueden acentuar los signos de cansancio.

También conviene moderar el uso de rubios excesivamente platinados o tonos cenizos muy fríos, especialmente cuando la piel presenta falta de luminosidad, ya que pueden apagar el rostro y hacer que las facciones luzcan más rígidas.

Según InStyle, los colores cálidos, naturales y con reflejos suaves continúan siendo la mejor alternativa después de los 60 años, porque aportan luz, movimiento y un efecto visual mucho más juvenil, elegante y favorecedor.