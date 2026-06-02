Carl Rogers, psicólogo estadounidense: “Sentirse comprendido tiene un valor terapéutico enorme”

En la actualidad, de acuerdo a diversas fuentes bibliográficas, la psicología se consolida como una disciplina científica e integradora que se aleja de las viejas disputas entre escuelas teóricas para centrarse en un enfoque holístico, donde conviven la salud mental tradicional, las neurociencias y las terapias de vanguardia basadas en la evidencia.

Noticias Nayarit del 27 de marzo 2026

El presente de la psicología está fuertemente marcado por la digitalización y por una creciente demanda social que ha logrado derribar los antiguos estigmas sobre ir a terapia. Los psicólogos y las psicólogas más destacados de la historia fueron los encargados de nutrir lo que hoy es esta disciplina.

¿Qué le aportó Carl Rogers a la psicología?

Entre las mentes más destacadas de la psicología se encuentra Carl Rogers, un influyente psicólogo estadounidense y uno de los principales fundadores del enfoque humanista en la psicología, junto a Abraham Maslow. Con su aporte, transformó la psicología al fundar la terapia centrada en la persona, un enfoque humanista que revolucionó la relación entre terapeuta y paciente al desplazar el foco del "analista experto" hacia la capacidad innata del individuo para sanar y crecer.

La aplicación Gemini (Inteligencia Artificial) remarca que Carl Rogers introdujo conceptos fundamentales como la aceptación positiva incondicional (brindar un espacio de respeto absoluto sin juicios), la empatía profunda y la congruencia o autenticidad del terapeuta como los tres pilares esenciales para el cambio terapéutico.

Carl Rogers y una frase certera

Carl Rogers humanizó la práctica clínica, democratizó el proceso de la psicoterapia y dejó un legado que hoy influye no solo en la psicología, precisan diferentes escritos sobre el psicólogo estadounidense.

Entre las frases más estudiadas de Carl Rogers se encuentra la que dice “Sentirse comprendido tiene un valor terapéutico enorme”, una premisa con la que dio en el clavo de lo que nos pasa a los seres humanos: la verdadera comprensión no es solo un acto intelectual, es un refugio emocional.

Carl Rogers basó toda su propuesta en la idea de que no necesitamos que nos "arreglen" o nos juzguen, sino que nos dejen ser. Cuando alguien te escucha de verdad, algo adentro tuyo se relaja de inmediato, resume Gemini y precisa que a esto él lo llamaba comprensión empática. En el presente, esta frase nos señala que la escucha empática y sin pantallas es el mayor acto de cuidado. Hoy, aplicar esta frase implica validar el sentir del otro sin juzgarlo, creando refugios de presencia real en medio del ruido digital.