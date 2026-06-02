Luto en la música: Muere querido cantante tras sufrir trágico accidente de tránsito

La industria de la música está de luto. Muere el querido vocalista y líder de “El Sabor de la Cumbia”, Elías Morel. De acuerdo con los primeros reportes, el músico perdió la vida tras ser víctima de un trágico accidente de tránsito en la autopista Rosario-Santa Fe en Argentina. Elías Morel era una de las voces más queridas de la música tropical en tierra de plata.

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Muere Elías Morel en accidente de tránsito: ¿Qué fue lo que pasó?

Según información oficial, el accidente de tránsito involucró una combi y un camión de cisterna de gas. De acuerdo con imágenes y videos que circulan en redes sociales, la combi impactó con la parte trasera del camión, provocando la muerte casi instantánea del chofer. Horas después del trágico accidente, se confirmó que era el querido Elías Morel quien manejaba la combi. Los hechos sucedieron el domingo, 31 de mayo, en el kilómetro 141,5 de la autopista Rosario-Santa Fe.

¿Quién fue Elías Morel?

Elías Morel destacó por ser la voz principal de “El Sabor de la Cumbia”, una agrupación de música tropical que se caracterizaba por hacer tours en la provincia de Santa Fe. A lo largo de su trayectoria, Elías llevó su música a festivales de música, eventos populares y privados y diversos bailes de la región. Elías Morel murió a los 48 años tras ser víctima de un lamentable accidente de tránsito.

¿Quiénes son “El Sabor de la Cumbia”?

“El Sabor de la Cumbia” es una de las agrupaciones de música tropical más queridas de Santa Fe, Argentina. Entre sus principales éxitos destacan canciones como "Amor Ausente", "Extrañándote", "Por un Rato", "Debería Odiarte" y "Miedo", por mencionar algunas. Tras darse a conocer el lamentable deceso de su líder, Elías Morel, seguidores y oyentes no han hecho más que expresar sus condolencias a la banda y la familia del músico.

Descanse en paz, Elías Morel.