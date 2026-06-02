Cómo maquillar un chupetón para cubrirlo

Un chupetón es un hematoma o moretón que aparece cuando hay una succión fuerte con la boca sobre la piel. Estos suelen hacerse en el cuello por lo que quedan a la vista y muchos quieren ocultarlo.

Para maquillar un chupetón con éxito debes neutralizar la marca usando la teoría del color antes de aplicar tu base habitual. Como un chupetón es en realidad un hematoma o moretón, sus tonos cambian con los días y un corrector común de color piel no bastará, ya que la mancha oscura se traslucirá.

¿Cómo maquillar un chupetón?

Elige el corrector de color adecuado

Identifica el color predominante de la marca y contrarréstalo con su opuesto en el círculo cromático:

Si está rojo brillante o rosado: Aplica una capa ligera de corrector verde.

Si está morado, azulado o muy oscuro: Utiliza un corrector naranja o amarillo.

Si está verdoso o amarillo (fase de curación): Usa un corrector morado o rosa de subtono frío.

Preparación de la piel

Limpia bien la zona con agua y jabón neutro.

Aplica una crema hidratante ligera o una prebase (primer). Esto evitará que el maquillaje se cuartee en los pliegues del cuello.

Aplicación paso a paso

Deposita el corrector de color: Coloca el corrector elegido directamente sobre la marca dando pequeños toques con el dedo o una esponja húmeda. No arrastres el producto.

Difumina los bordes: Suaviza las orillas del corrector de color para que se mezclen de forma sutil con tu piel limpia circundante.

Cubre con base o corrector de tu tono: Aplica encima una capa de base de alta cobertura que sea exactamente del mismo tono que tu cuello. Hazlo con suaves golpes presionando el producto.

Sella con polvo: Aplica polvo traslúcido o polvo compacto con una brocha suave. Este paso es fundamental para que el maquillaje no se transfiera a tu ropa y resista el movimiento diario.

También se recomienda utilizar hielo en la zona o una cuchara fría para poder desinflamar la zona.