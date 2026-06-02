Karen Horney, psicóloga alemana: “La autorrealización es la meta suprema del ser humano”

Entre las disciplinas más destacadas se encuentra la psicología que fue esculpida cruzando las ideas de mentes brillantes y sumamente diversas. Esta se desprendió de la filosofía con los cuestionamientos de William James sobre la consciencia, adoptó el rigor experimental de la fisiología gracias a Wilhelm Wundt y se sumergió en las profundidades del inconsciente con el psicoanálisis de Sigmund Freud.

Noticias Baja California del 1 de junio 2026

Fuentes consultadas a través de la Inteligencia Artificial (Gemini), revelan que, más tarde, la psicología se transformó radicalmente con el enfoque científico del conductismo de B.F. Skinner y la mirada humana y empática de Carl Rogers, demostrando que su verdadera riqueza está en haber conectado la ciencia dura, la biología y la filosofía para entender qué nos hace humanos.

El legado de Karen Horney

Los eruditos nombrados anteriormente no son los únicos que aportaron para darle forma a la psicología. También podemos nombrar a Karen Horney, una destacada psicóloga y psicoanalista alemana, pionera del neofrreudismo y fundadora de la psicología feminista.

El legado de Karen Horney revolucionó el psicoanálisis al desafiar la visión falocéntrica de Sigmund Freud e inaugurar la corriente del neofreudismo, centrada en que la neurosis y el desarrollo de la personalidad están determinados por factores culturales y ambientales, y no meramente biológicos.

Karen Horney y una frase profunda

Al acuñar conceptos clave como la ansiedad básica y describir las tres estrategias de afrontamiento ante los demás —moverse hacia las personas (sumisión), contra las personas (agresión) o alejarse de ellas (desapego)—, Karen Horney transformó la práctica clínica hacia un enfoque más humanista enfocado en el potencial de autorrealización del individuo.

Es por eso que en su legado se destacan frases como la que dice “La autorrealización es la meta suprema del ser humano” que es el corazón late en su teoría y supuso un giro de 180 grados respecto al pesimismo biológico de Sigmund Freud.

En la actualidad, esta frase de la psicóloga alemana se aplica al dejar de buscar el éxito ficticio de las redes sociales (el "yo idealizado") para conectar con lo que realmente somos. Por lo tanto, significa sanar la presión del entorno para desplegar un propósito auténtico, libre de mandatos ajenos.