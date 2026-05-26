5 opciones para reemplazar tu despensero por soluciones más vintage

El despensero es una parte importante de la cocina por lo que se debe mantener ordenado y de la mejor manera posible. Es por esto que un cambio no viene mal.

Reemplazar un despensero moderno por muebles cocina

¿Cómo reemplazar el despensero?

Aquí tienes 5 opciones ideales para lograr ese cambio:

Despensero de campo (Wardrobe/Armario rústico)

Qué es: Armarios antiguos de madera maciza, originalmente construidos para guardar ropa o blancos.

Por qué funciona: Tienen gran profundidad y altura, ofreciendo una capacidad de almacenamiento idéntica o superior a un despensero común.

Toque vintage: Busca maderas patinadas, imperfecciones naturales y herrajes de hierro forjado.

Vitrina de boticario o médica



Qué es: Muebles con estructura de metal o madera oscura y puertas de vidrio repartido en la sección superior.

Por qué funciona: Permite ver el interior, lo que obliga a mantener la organización y transforma tus frascos de comida en decoración.

Toque vintage: Elige modelos industriales de hierro decapado o vitrinas de farmacia del siglo XIX.

Alacena de abuela (Mueble papelero o Meat Safe)

Qué es: Los clásicos muebles de cocina de los años 40 o 50 que venían en dos piezas (base y alzada).

Por qué funciona: Incluyen cajones pequeños para cubiertos, estantes para platos y, a veces, puertas con tela mosquitera (originalmente para enfriar tartas).

Toque vintage: Suelen estar pintados en tonos pastel (verde agua, celeste) o blanco roto con desgaste natural.

Estantería industrial abierta con soportes de hierro

Qué es: Estantes de madera de recuperación (como pino tea o durmientes de tren) sostenidos por tuberías o ménsulas de hierro fundido.

Por qué funciona: Aligera visualmente el espacio de la cocina y permite un acceso rápido a los ingredientes de uso diario.

Toque vintage: El contraste entre la madera vieja texturizada y el metal oscuro evoca las fábricas de principios del siglo XX.

Ropería de lona o "Chiffonier" francés