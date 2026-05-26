5 opciones para reemplazar tu despensero por soluciones más vintage
Es importante mantener este sector ordenado de la mejor manera para poder encontrar tus utensilios.
El despensero es una parte importante de la cocina por lo que se debe mantener ordenado y de la mejor manera posible. Es por esto que un cambio no viene mal.
Reemplazar un despensero moderno por muebles cocina
¿Cómo reemplazar el despensero?
Aquí tienes 5 opciones ideales para lograr ese cambio:
Despensero de campo (Wardrobe/Armario rústico)
- Qué es: Armarios antiguos de madera maciza, originalmente construidos para guardar ropa o blancos.
- Por qué funciona: Tienen gran profundidad y altura, ofreciendo una capacidad de almacenamiento idéntica o superior a un despensero común.
- Toque vintage: Busca maderas patinadas, imperfecciones naturales y herrajes de hierro forjado.
Vitrina de boticario o médica
- Qué es: Muebles con estructura de metal o madera oscura y puertas de vidrio repartido en la sección superior.
- Por qué funciona: Permite ver el interior, lo que obliga a mantener la organización y transforma tus frascos de comida en decoración.
- Toque vintage: Elige modelos industriales de hierro decapado o vitrinas de farmacia del siglo XIX.
Alacena de abuela (Mueble papelero o Meat Safe)
- Qué es: Los clásicos muebles de cocina de los años 40 o 50 que venían en dos piezas (base y alzada).
- Por qué funciona: Incluyen cajones pequeños para cubiertos, estantes para platos y, a veces, puertas con tela mosquitera (originalmente para enfriar tartas).
- Toque vintage: Suelen estar pintados en tonos pastel (verde agua, celeste) o blanco roto con desgaste natural.
Estantería industrial abierta con soportes de hierro
- Qué es: Estantes de madera de recuperación (como pino tea o durmientes de tren) sostenidos por tuberías o ménsulas de hierro fundido.
- Por qué funciona: Aligera visualmente el espacio de la cocina y permite un acceso rápido a los ingredientes de uso diario.
- Toque vintage: El contraste entre la madera vieja texturizada y el metal oscuro evoca las fábricas de principios del siglo XX.
Ropería de lona o "Chiffonier" francés
- Qué es: Muebles cajoneros altos y estilizados, o estructuras de madera con cortinas de lino en lugar de puertas.
- Por qué funciona: Los cajones son perfectos para categorizar alimentos (un cajón para harinas, otro para enlatados), manteniendo todo oculto.
- Toque vintage: Las cortinas de tela rústica con estampados botánicos o rayas "Toile de Jouy" aportan un aire de casa de campo provenzal.