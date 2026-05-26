Qué colores jamás deberías usar en las paredes de tu dormitorio
Paredes del dormitorio. Los 5 colores que debes evitar porque te quitan el sueño.
Cada integrante de la familia posee de seguro un lugar favorito dentro y fuera del hogar. Los espacios saben cobijar a las personas y transmiten diferentes sensaciones que las atraen y les brinda un protagonismo especial en diferentes ocasiones de cada día.
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Por tal motivo, el diseño de interiores invita a transformar los espacios de nuestra casa con el fin de dotarlos de una estética especial. La elección del mobiliario a utilizar, el tipo de iluminación y el color de pintura para las paredes no solo impactan a nivel visual sino que tienen su injerencia en nuestro estado de ánimo.
La importancia del color en el dormitorio
Dentro del hogar, el dormitorio tiene un rol preponderante y es uno de los espacios más elegidos para recargar energías y descansar. En cuanto a su diseño, el color de sus paredes es fundamental porque influye directamente en el estado de ánimo, los niveles de energía y la calidad del descanso.
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Los expertos afirman que, al ser el espacio destinado a la relajación, la elección cromática no es solo una decisión estética, sino psicológica: los tonos elegidos estimulan o calman el sistema nervioso, dictando cómo nos sentimos al despertar y qué tan fácil nos resulta desconectar al final del día.
¿Qué colores evitar?
Ante lo señalado, cuando se le consulta a los expertos en diseño de interiores son las personas indicadas para guiarnos en los tonos que podemos elegir para embellecer nuestro dormitorio y no perjudicar el descanso. En este marco, resulta interesante conocer que existen colores que se aconsejan evitar ya que pueden interferir en nuestras intenciones de dormir plácidamente.
- Blanco intenso: Encabeza la lista por crear ambientes fríos y de aspecto clínico, desprovistos de la calidez necesaria para un refugio nocturno.
- Rosa: Un tono que aporta un exceso de dulzura infantil poco adecuado para la serenidad de una habitación de adultos.
- Los tonos altamente vibrantes porque actúan como potentes estimulantes que sabotean el sueño: el rojo eleva la energía y el ritmo cardíaco; el amarillo brillante activa las funciones cerebrales despertando sensaciones de alerta y ansiedad; y el naranja introduce un dinamismo excesivo que genera tensión.