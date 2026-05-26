Qué colores jamás deberías usar en las paredes de tu dormitorio

Cada integrante de la familia posee de seguro un lugar favorito dentro y fuera del hogar. Los espacios saben cobijar a las personas y transmiten diferentes sensaciones que las atraen y les brinda un protagonismo especial en diferentes ocasiones de cada día.

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Por tal motivo, el diseño de interiores invita a transformar los espacios de nuestra casa con el fin de dotarlos de una estética especial. La elección del mobiliario a utilizar, el tipo de iluminación y el color de pintura para las paredes no solo impactan a nivel visual sino que tienen su injerencia en nuestro estado de ánimo.

La importancia del color en el dormitorio

Dentro del hogar, el dormitorio tiene un rol preponderante y es uno de los espacios más elegidos para recargar energías y descansar. En cuanto a su diseño, el color de sus paredes es fundamental porque influye directamente en el estado de ánimo, los niveles de energía y la calidad del descanso.

Los expertos afirman que, al ser el espacio destinado a la relajación, la elección cromática no es solo una decisión estética, sino psicológica: los tonos elegidos estimulan o calman el sistema nervioso, dictando cómo nos sentimos al despertar y qué tan fácil nos resulta desconectar al final del día.

¿Qué colores evitar?

Ante lo señalado, cuando se le consulta a los expertos en diseño de interiores son las personas indicadas para guiarnos en los tonos que podemos elegir para embellecer nuestro dormitorio y no perjudicar el descanso. En este marco, resulta interesante conocer que existen colores que se aconsejan evitar ya que pueden interferir en nuestras intenciones de dormir plácidamente.

