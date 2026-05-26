Japandi y Wabi-Sabi: Cómo decorar tu casa con calma y simplicidad

Quienes buscan renovar los ambientes de su casa de seguro estará buceando en las redes sociales y plataformas digitales dedicas al mundo del diseño de interiores. Cada año las tendencias parecen multiplicarse y decidir cómo embellecer nuestro hogar puede tornarse complicado.

Sin embargo, la Inteligencia Artificial (Gemini) ha llegado para ayudarnos y una de las posibilidades que ofrece es la de relevar las nuevas tendencia en diseño y emparentarlas con las características de nuestra vivienda. De esta manera, esta tecnología nos ayuda a definir qué estilo es el que más nos conviene.

Japandi y Wabi-Sabi

Es en este marco que dos estilos están tomando el protagonismo. Se trata del Japandi y el Wabi-Sabi, de los cuales el primero se caracteriza por el uso de líneas limpias, espacios despejados, colores neutros y maderas claras, buscando crear ambientes modernos, zen y altamente organizados, donde cada objeto tiene un propósito claro.

Por su parte, el estilo Wabi-Sabi no es solo una estética, sino una profunda filosofía de vida japonesa enfocada en encontrar la belleza en la imperfección y lo efímero. En el diseño de interiores, esto se traduce en el amor por los materiales crudos y naturales y la apreciación de los objetos que muestran el paso del tiempo, aportando autenticidad, textura y una sensación de calma rústica.

¿Cómo aplicar estos?

El Japandi y el Wabi-Sabi proponen una estética en el hogar que inspire a refugio y a tranquilidad, por lo que se trata de tendencias que están ganando lugar en muchos hogares. Para conseguirlos, una de las claves está en deshacerse de lo superfluo mediante armarios integrados que se camuflan en las paredes y mobiliario de líneas puras que dejen respirar a las habitaciones, respetando el valor del espacio vacío.

En cuanto a la paleta cromática, esta se construye con una base de colores neutros y envolventes, como los tonos arenas, tierras y grises suaves. Finalmente, la autenticidad de estos estilos apuesta por materiales orgánicos como maderas sin barnizar, lino crudo, piedra y cerámica artesanal, de modo que se logra potenciar los ambientes con una iluminación sutil, difusa e indirecta, transmitiendo bienestar.