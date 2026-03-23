Así puedes organizar y limpiar tu armario de la cocina en poco tiempo

El armario de la cocina es un espacio importante del hogar que se infravalora, pero tiene una gran importancia dentro del hogar, ya que suele ser un espacio en el que almacenamos ciertos platos, trastes y algunos insumos que constantemente utilizamos.

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Por lo que se vuelve vital organizar y limpiar el espacio. Para que no pases horas haciéndolo, te detallaremos cómo puedes lograrlo en poco tiempo, técnica que todos debemos conocer e implementar.

¿Cómo se limpian los gabinetes de la cocina?

Antes de organizar, debemos limpiar correctamente el armario de la cocina, con lo que vamos a prevenir la proliferación de plagas y los malos olores. Para lograr una mejor limpieza en poco tiempo, vamos a hacer lo siguiente:

Sacar todo lo que tengas almacenado. Con un trapo húmedo o aspiradora, quita todo el polvo. Recuerda empezar por los estantes superiores a los inferiores Con una mezcla de lavavajillas líquido y un paño bien escurrido, pásalo por toda la superficie. Elimina toda la suciedad. Finalmente, con un trapo seco y limpio, elimina toda la humedad, ya que vamos a evitar un mal olor, además de evitar perjudicar los muebles que sean de madera.

No olvides pasar el trapo con jabón en las chapas y en las partes externas de las puertas, ya que son zonas que igualmente suelen ensuciarse con facilidad; también es fundamental que las puedas secar.

¿Cómo organizar el armario de la cocina?

Después de limpiar y secar, podremos empezar con la ardua labor de organizar el armario de la cocina en poco tiempo, con la finalidad de que puedas aprovechar mejor los espacios que tengas disponibles. Realiza lo siguiente: