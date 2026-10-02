5 perfumes ambarados que son tendencia este otoño

Los perfumes ambarados se caracterizan por sus aromas cálidos, envolventes y profundos, una combinación que los convierte en una opción especialmente atractiva para los meses de otoño. Sus composiciones suelen aportar una sensación sofisticada y reconfortante.

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Dentro de esta familia olfativa existen diferentes alternativas, desde fragancias dulces y especiadas hasta propuestas con notas amaderadas o florales. Estas son algunas opciones para conocer la tendencia y encontrar un aroma acorde a cada estilo.

¿Cómo elegir un perfume otoñal?

Para elegir un perfume otoñal, conviene buscar fragancias con notas cálidas, profundas y envolventes que acompañen las temperaturas más frescas. El ámbar, la vainilla, las especias, las maderas y algunos acordes florales intensos son alternativas habituales para esta temporada. También es importante considerar la personalidad y el momento de uso: una fragancia dulce puede funcionar para la noche, mientras que una composición amaderada o especiada puede adaptarse mejor al día.

¿Cuáles son los perfumes ambarados que se encuentran en tendencia?

Estas seis fragancias destacan por sus composiciones y pueden ser una opción para los meses de otoño. A continuación, repasaremos las tendencias:

Amber Intrigue, de Tom Ford

Combina notas de dátil, ámbar y sándalo en una composición cálida y envolvente. Su perfil intenso resulta ideal para quienes buscan una fragancia profunda.

Ambre Nuit, de Dior

Mezcla cítricos, rosa y pimienta rosa con ámbar gris y maderas. El resultado es un aroma equilibrado, elegante y sofisticado.

Grand Soir, de Maison Francis Kurkdjian

Tiene al ámbar como protagonista, acompañado por vainilla, haba tonka y almizcle. Es una fragancia cálida y envolvente, perfecta para quienes disfrutan de aromas intensos.

Vanilla 28, de Kayali

Combina vainilla, azúcar moreno, jazmín y ámbar en una composición dulce y cálida. Es una alternativa para quienes prefieren perfumes envolventes con un marcado carácter gourmand.

Alien, de Mugler

El jazmín ocupa un lugar central y se complementa con notas ambaradas en el fondo. Su composición ofrece un aroma intenso y de gran presencia.

Gypsy Water, de Byredo

Propone una interpretación más ligera del ámbar junto con vainilla, cítricos, agujas de pino e incienso. Su combinación crea una fragancia fresca, cálida y envolvente.