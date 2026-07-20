Esta es otra razón por la que tienes calambres nocturnos; no es solo por cansancio

¿Quién no ha sufrido de calambres nocturnos? Un dolor intenso que se encarga de despertarte a mitad de la noche, una molestia que persiste por varias horas; incluso a la mañana siguiente es posible percibir cierta molestia en la zona afectada. La mayoría de las veces pensamos que su presencia se debe a temas de cansancio, pero no siempre es así.

Noticias Michoacán del 20 de julio 2026

Para que esas molestias no te ataquen a mitad de la noche, te detallaremos cuál es la otra razón por la que tienes la molestia; la respuesta te va a sorprender y pocos la conocen.

¿Qué significa tener calambres por la noche?

Aunque la mayoría de las veces los calambres nocturnos se relacionan con el cansancio, no siempre es así; el portal de Mayo Clinic detalla que puede haber otra razón de su presencia, de las cuales se destacan las siguientes:



Diálisis

Falta de actividad física.

Fatiga muscular.

Ciertos medicamentos, en especial aquellos que son para tratar la presión arterial, colesterol alto y las píldoras anticonceptivas.

Deshidratación.

Las embarazadas son propensas a padecerlo.

Siendo las causas más comunes por las que podemos presentar esa molestia en alguna parte del cuerpo, por lo que es importante atender la situación que lo genera para evitar que eso se vuelva recurrente al dormir.

¿Qué hacer para evitar los calambres por la noche?

Mayo Clinic detalla que los calambres nocturnos podemos prevenirlos fácilmente, por lo que debemos aplicar los siguientes tips de autocuidado para que no se vuelvan algo común:



Bebe mucho líquido para mantenerte hidratado; evita el consumo de bebidas con alcohol o cafeína.

Antes de dormir, estira ligeramente tus músculos

Afloja ligeramente las cobijas de tu cama para que puedas moverte con mayor facilidad.

Además de los tips anteriores, es importante que sepas cómo arreglarlo ante las primeras señales. Si empiezas a sentir el dolor, recuerda estirar la pierna hacia tu rostro, masajear la zona con hielo, sacudir la pierna o verter un poco de agua caliente (no hirviendo). Identifica cuál es la otra razón que lo genera; recuerda que no es solo por cansancio.