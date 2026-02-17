Ingreso del Sol en Piscis: Esto trae para cada signo este tránsito solar de febrero y marzo de 2026

Un día después del eclipse solar en Acuario, el Sol ingresará en Piscis para dar comienzo a una temporada especial en este 2026. Este tránsito solar que irá del 18 de febrero al 20 de marzo, auspiciará una energía más empática, intuitiva y emocional para cada signo del zodiaco.

En astrología, el Sol representa la identidad, la vitalidad y el propósito, mientras que Piscis es el signo de la sensibilidad, la imaginación y la espiritualidad. La combinación de ambos invita a cada signo del zodiaco a bajar el ritmo, escuchar la intuición y dejar de lado el control excesivo para fluir con los procesos internos y emocionales que se activan en esta etapa.

Sol en Piscis: predicciones para cada signo del 18 de febrero al 20 de marzo de 2026

Aries : atraviesa un período de introspección profunda, donde necesita descansar, cerrar ciclos y conectar con su mundo emocional antes de iniciar nuevos proyectos.

: atraviesa un período de introspección profunda, donde necesita descansar, cerrar ciclos y conectar con su mundo emocional antes de iniciar nuevos proyectos. Tauro : se ve favorecido en vínculos sociales y proyectos grupales, con oportunidades de alianzas basadas en afinidad emocional y objetivos compartidos.

: se ve favorecido en vínculos sociales y proyectos grupales, con oportunidades de alianzas basadas en afinidad emocional y objetivos compartidos. Géminis : vive un momento clave en su carrera, con decisiones importantes que requieren mayor sensibilidad y comprensión de su verdadero propósito.

: vive un momento clave en su carrera, con decisiones importantes que requieren mayor sensibilidad y comprensión de su verdadero propósito. Cáncer : se abre a una expansión espiritual, con deseos de aprender, viajar o cambiar creencias que limitaban su crecimiento personal.

: se abre a una expansión espiritual, con deseos de aprender, viajar o cambiar creencias que limitaban su crecimiento personal. Leo : enfrenta procesos de transformación emocional, sanando heridas internas y redefiniendo vínculos íntimos.

: enfrenta procesos de transformación emocional, sanando heridas internas y redefiniendo vínculos íntimos. Virgo : se enfoca en relaciones de pareja y sociedades, buscando mayor empatía, compromiso y conexión emocional real.

: se enfoca en relaciones de pareja y sociedades, buscando mayor empatía, compromiso y conexión emocional real. Libra : atraviesa cambios en rutinas y hábitos, priorizando su bienestar físico, mental y emocional.

: atraviesa cambios en rutinas y hábitos, priorizando su bienestar físico, mental y emocional. Escorpio : vive un renacer creativo, con mayor apertura al amor, la pasión y la expresión auténtica de sus sentimientos.

: vive un renacer creativo, con mayor apertura al amor, la pasión y la expresión auténtica de sus sentimientos. Sagitario : se enfoca en temas familiares y emocionales, con necesidad de sanar el pasado y fortalecer su base afectiva.

: se enfoca en temas familiares y emocionales, con necesidad de sanar el pasado y fortalecer su base afectiva. Capricornio : se beneficia en la comunicación, con conversaciones profundas, acuerdos importantes y claridad emocional.

: se beneficia en la comunicación, con conversaciones profundas, acuerdos importantes y claridad emocional. Acuario : replantea valores, autoestima y recursos, buscando mayor seguridad interna y emocional.

: replantea valores, autoestima y recursos, buscando mayor seguridad interna y emocional. Piscis: con el Sol en su signo, inicia un nuevo ciclo personal, con energía renovada, claridad interna y mayor conexión con su identidad.

Astrología: ¿Qué trae a nivel colectivo el ingreso del Sol en Piscis?

A nivel energético, el ingreso del Sol en Piscis activa una vibración colectiva de sensibilidad, compasión y conexión espiritual. Es un período ideal para cerrar etapas, soltar viejos patrones y sanar heridas emocionales, ya que la energía pisciana favorece la introspección, el perdón y la comprensión profunda.

Este tránsito solar invita a confiar más en la intuición que en la lógica, a escuchar los sueños, las emociones y los mensajes del inconsciente. La energía disponible promueve el descanso, la creatividad, la empatía y la búsqueda de propósito. De esta manera, cada persona preparará el terreno para un nuevo comienzo con mayor conciencia en su proceso evolutivo de 2026.