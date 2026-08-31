Cómo tejer pantuflas a crochet usando suelas de chanclas viejas: hazlas fácil y barato

Si tú o algún miembro de tu familia tienen un par de chanclas que ya están rotas o están en las últimas, tenemos una solución para darles más vida. Esta manualidad es fácil y muy económica y te permite transformar unas sandalias en un par de pantuflas supercómodas y personalizadas a tu gusto. Aquí te dejamos todo lo que necesitas para diseñar tus zapatos de la forma en la que más te guste.

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¿Qué materiales necesitas para hacer las pantuflas?

Aquí te dejamos la lista de materiales para que puedas hacer tus propias pantunflas:



Un par de chanclas viejas con suela firme

Punzón o alguna otra herramienta para hacer agujeros

Estambre o trapillo

gancho

tijeras

¿Cómo preparar las suelas de las chanclas?

Lo primero será retirar por completo las tiras de las chanclas, es decir, el plástico que sujeta las suelas a tus pies. Marca puntitos en los bordes con una separación similar entre cada punto. Luego haz pequeños agujeros directamente en las marcas. Importante: No los hagas demasiado cerca o podrían romperse. Recuerda que estos puntos te servirán para unir el crochet a la base de la suela.

|Pinterest Sandra Regina Pavezzi

¿Cómo empezar a tejer sobre la suela?

Pon mucha atención; lo que deberás hacer es comenzar a tejer a partir de los agujeros que chiste los primeros puntos de tu tejido de crochet e ir alrededor y de ahí hacia arriba hasta conseguir la altura deseada para tus pantuflas. Importante: No te olvides de revisar que esta quede a la altura de tu pie y te quede cómoda antes de cerrar la pantufla.

¿Cómo personalizar las pantuflas?

Esto es lo más divertido, pues puedes hacerlos de los colores que quieras. Incluso si quieres, y eres capaz de hacer cosas más elaboradas con el crochet, puedes hacer figuras o decorados especiales para que tus pantuflas sean llamativas, además de cómodas.