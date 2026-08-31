Cómo tejer cestos organizadores a crochet con trapillo y cajas de cartón: guía fácil

Si te gustaría organizar las cosas de tu casa con un organizador que combine con tu hogar o que no sea muy caro, tenemos buenas noticias: tú puedes hacer los tuyos. Para hacer un cesto organizador a crochet con trapillo y una caja de cartón, solo necesitas una caja, trapillo, un ganchillo grueso, tijeras y pegamento. La idea es aprovechar el cartón para que sirva como estructura base de nuestro organizador y cubrirlo de tejido para que se luzca en nuestra recámara, en la sala, en el baño o incluso en la cocina.

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¿Qué materiales necesitas para hacer el cesto?

A continuación, te dejamos una lista de los materiales que vas a necesitar para crear tus propios organizadores:



Caja de cartón resistente del tamaño que quieras para tu organizador

Trapillo

Gancho

Tijeras

Regla

Pegamento

Tela para forrar el interior

¿Cómo preparar la caja de cartón?

Decide el tamaño que tendrá el cesto organizador; quítale la tapa. Refuerza las esquinas y la base con cinta adhesiva para que esta no se desarme. Esto además le da al cartón el soporte suficiente para aguantar el tejido y el peso de los objetos que vas a guardar ahí. Una vez quede reforzada, haz pequeños orificios alrededor del borde superior de la caja, dejando una distancia similar entre ellos. Estos te servirán para fijar tu tejido.

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¿Cómo empezar a tejer con trapillo?

La opción más sencilla de todas es comenzar con una cadena de crochet que tenga aproximadamente el largo de uno de los lados de la caja. Una vez la tengas lista, comienza a trabajar los puntos bajos para formar una pieza rectangular que cubra la cara que elegiste de la caja. Con ayuda de los agujeros que hiciste en la caja, sujeta el tejido que acabas de hacer.

¿Cómo decorar el organizador?

Deja volar tu imaginación. Puedes meter varios colores y combinarlos con los tonos que se encuentran en la habitación en la que se encontrarán. Con la tapa que recortaste también puedes hacerles tapas a tus cajas; verás que lucen increíbles.