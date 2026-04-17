Papa León XIV, líder de la iglesia católica: “Recordemos esto: Dios es novedad, crea cosas nuevas, nos hace personas valientes que, desafiando al mal, construyen el bien”

El pasado 16 de abril de 2026 durante la Santa Misa ofrecida en el Aeropuerto de Bamenda el Papa León XIV expresó que estamos ante el momento exacto para llevar a cabo la transformación del país “Ahora y no en el futuro ha llegado el momento de reconstruir y de componer nuevamente el mosaico de la unidad ensamblandolo con la variedad y las riquezas del país y del continente”. En su llamado, habló de crear una sociedad en la que reine la paz y la reconciliación. Esto luego de los conflictos que han inundado a la sociedad los últimos tiempos.

¿Qué mensaje dió el Papa León XIV en la misa del 16 de abril?

Uno de los mensajes que el Papa León XIV compartió con todas las personas que la palabra de Dios abre nuevos espacios, lo que genera transformación y sanación además de que reiteró que Dios crea cosas nuevas y hace valientes a las personas que desafiando el mal vencen con el bien. Estas palabras reafirman la idea de que las buenas acciones que se realizan en el día a día con otros ayudan a crear cambios positivos en la sociedad ya que valores buenos se van multiplicando entre las personas. Por otro lado el Papa habló sobre uno de los textos evangélicos en los que se dice “El que obedece a Dios antes que a los hombres y al modo de pensar humano y terrenal encuentra la propia liberad linterior y logra descubrir el valor del bien”. Con este mensaje el Papa hace un llamado a no dejar que las cosas del mundo exterior generen maldad sino que por el contrario el bien gobierne en cada persona lo que llevará a la paz.

¿Cómo fue la misa que ofreció el Papa León XIV en la misa del 16 de abril?

A la Santa Misa asistieron diversos fieles, quiénes escucharon atentos, hicieron oraciones e incluso hubo cantos. Luego de escuchar el mensaje del Papa las personas presentaron súplicas y peticiones de pie. Por su parte se ofreció la Santa Comunión con ostia y el vino a todos. La misa tuvo una duración de una hora con treinta minutos y se realizó para todos los países. Sin embargo, la que se llevó a cabo durante este día formó parte del viaje del Papa a África con la intención de pedir paz y justicia para la población.

¿Cómo ver la Santa Misa que ofrece el Papa León XIV?

La Santa Misa que ofrece el Papa León XIV en diversos lugares del mundo se puede ver a través de transmisiones en el sitio web oficial de noticias del Vaticano. Las misas cuentan con traducción al español por lo que tendrás la información completa y en el idioma que lo desees.

