Unos buenos outfits para esta temporada de primavera-verano deben ser frescos y nada mejor que los shorts para llevar y así estar acorde a la nueva estación. Este tipo de vestimenta lo puedes llevar para cualquier ocasión y verte aesthetic, aunque hay que saber diferenciar en qué momento y lugar llevarlo. Estas son las 7 ideas para usar crop top y lucir vintage.

De acuerdo con un artículo del portal Paviitaly, la clave de un outfit aesthetic no está en la marca de la ropa, sino en la expresión que le quiere dar cada persona a su vestimenta. En este caso, el short puede ser minimalista o en colores vibrantes, pero ya será el toque que le quiera dar cada uno y lucir original. Por si te lo perdiste, 3 ideas de vestimenta inspiradas en la Pascua que te encantarán.

Las ideas de combinaciones con shorts

1. Casual: Para este outfit puedes usar 2 diferentes tipos de tela en tu short: mezclilla o de lino en tonos neutros. Si optas por el primero, lo puedes conjuntar con una camisa estilo vintage y unas zapatillas blancas. Mientras que, si te inclinas por el segundo, puedes llevar una blusa de manga corta de rayas y, por qué no, un sombrero.

3 ideas de outfits con short para el calor que se ven aesthetic para cualquier ocasión|Pinterest

2. Elegante: Para ir a una cena especial o un evento único, puedes optar por un short de satén con una blusa de seda y tacones. Tu outfit lo puedes elevar al agregar diferente tipo de joyería. Sin duda, serás la más vista de la noche.

3 ideas de outfits con short para el calor que se ven aesthetic para cualquier ocasión|Pinterest

3. Estilo bohemio: Si te gusta arriesgar y probar nuevas cosas, un short con encaje te vendría bien para ese día caluroso. Puede ser en tono blanco, al igual que tu camisa, con chanclas. Un plus al outfit sería llevar una cadena con algún dije que esté a la vista de todos o una pulsera de joyería, para que no se vea básico.