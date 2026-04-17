Maquillaje: las sombras pastel son la tendencia de este año

Sin dudas, unas de las tendencias en maquillaje para esta temporada es el rosa pastel. Es por esto que las vamos a ver en las sombras de ojos ya que aportan calidez y elegancia a tu rostro.

Con el uso de los colores suaves vas a verte más dulce y suave. Además, son muy fáciles de llevar y lucirás natural. En esta nota te vamos a contar todo lo que debes saber al respecto.

¿Cuáles son las sombras pastel en tendencia?

El doll makeup o look de muñeca, es la tendencia para esta primavera-verano. Esta gama de tonalidades se caracteriza por ser suave, dulce y tener un efecto rejuvenecedor.

Ten en cuenta que estos colores sobre todo se llevarán en las mejillas y ojos. Sin embargo, también gana popularidad los labiales rosa. Y, por lo general, se llevan a lo natural, con maquillajes monocolor que combinan sombra y blusher.

Lo que más se utilizará será el colorete babydoll pink o rosa pastel, que rejuvenece las mejillas por el look dulce y aniñado que consigue. En concreto, con esta fórmula en polvo de acabado aterciopelado como una nube, conseguirás ese efecto delicado que tanto favorece.

Estas sombras son hermosas.|Canva

Por otro lado, tenemos las sombras rosa claro para iluminar la mirada y restar años. Lucirás muy delicada y femenina. Además, ofrecen un acabado natural y sientan bien a cualquier color de ojos. Junto a un eyeliner negro o un poco de máscara de pestañas harás resaltar tus ojos y te verás mucho más favorecida. Por eso, esta paleta con nueve tonos y acabados de sombras rosa es ideal para lucir la tendencia.

También debes tener en cuenta las sombras de ojos lila, que regresan con mucha fuerza. Los tonos delicados de morado pastel son perfectos si buscas algo elegante. Por ello, debes optar por esta sombra en crema con acabado brillante que tanto ilumina la mirada (y que puedes llevar incluso como eyeliner).