La hora exacta para irse a dormir y descansar como un bebé, según expertos: NO es a las 8 ni a las 11

La hora a la que te vas a dormir es fundamental, para así cumplir con el ciclo del sueño y descansar como un bebé. Este tema es de suma importancia, ya que a los niños los ayudará en su etapa de crecimiento, mientras que a los adultos en la reparación psíquica, según expertos. Este es el truco casero para mejorar el descanso y equilibrar la energía.

De acuerdo con la doctora Sara Marín, la mejor hora para irse a dormir es a las 10 de la noche, ya que es cuando empieza a actuar la hormona del crecimiento y su pico más alto llega a ser 2 horas después; es decir, a la medianoche, momento en el que el ser humano llega a tener un sueño profundo. Conoce la técnica 4-7-8 para dormir: te ayudará a conciliar el sueño rápido, según expertos.

Las 10 de la noche es la mejor hora para irse a dormir.|IA

El dormir a las 10 de la noche te ayudará a dormir entre 7 y 8 horas, que es lo más recomendable, ya que la mayoría de las personas se levantan entre 6 y 7 de la mañana. Con ello, se cumple el ciclo completo del sueño:



Fase 1 - Adormecimiento

Fase 2 - Sueño ligero

Fase 3 – Transición hacia el sueño profundo

Fase 4 – Sueño delta

Fase 5 – Fase del sueño REM.

Los beneficios de dormirse a las 10 de la noche

El dormirse a las 10 de la noche y no a las 8 ni a las 11 trae grandes beneficios para el ser humano, sobre todo si se cumple con el ciclo de sueño. Estos son los puntos a favor de ello:



Mejora la función cognitiva y la memoria Se regeneran las células Se fortalece el sistema inmune Regula el metabolismo.

Cabe mencionar que el ser humano debe tener ciertas horas de sueño, según la edad, ya que los recién nacidos de hasta 3 meses deben dormir entre 14 y 17 horas, mientras que un adulto mayor, entre 7 y 8.

