Reportan la separación de Ángela Aguilar y Christian Nodal estarían tras escándalo por video

Todo está en un punto lleno de incertidumbre, pues el escándalo no fue cosa menor. Muchos argumentan que es un tema publicitario y otros tantos indican que Ángela Aguilar y Christian Nodal están mostrando sus últimos momentos como matrimonio. Y es que según la información difundida… la pareja tomó la decisión de separarse por culpa del polémico video del Forajido.

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¿Ángela Aguilar y Christian Nodal se van a separar?

La situación alrededor del matrimonio más mediático de México está en un momento tenso, que en general ya no había tenido episodios así en tiempos recientes. Sin embargo, lo que era un lanzamiento de video para seguir con sus logros musicales, se convirtió en una carnicería en su contra, que incluso alcanzó las esferas más personales del sonorense.

El programa En Shock, lo cual ha sido propagado por muchos otros espacios mediáticos, indicó que la pareja está separada en estos momentos. Según el periodista Jorge Carbajal, Ángela Aguilar y Pepe Aguilar realmente se molestaron con Nodal por el lanzamiento de dicho video. En ese sentido, el exponente del regional mexicano subió un comunicado deslindándose de la elección de la famosa modelo… pero eso no bastó.

El desacuerdo de la familia Aguilar es tan grande, que la joven habría tomado la decisión de separarse de su marido. En ese sentido, se indica que el tema viene de parte de la dinastía de Pepe. Por ello, Christian Nodal se encuentra a la espera de lo que decidan, indicándose que él está en medio de la polémica.

¿Cuánto tiempo lleva Christian Nodal casado con Ángela Aguilar?

Algunos han dado por buena la información de la separación por el tema del retraso de la boda. En la entrevista que concedió el músico mexicano indicó que fue por los temas de inseguridad en México, pues quieren casarse en Zacatecas. Sin embargo, argumentan que los problemas son tales, que prefirieron esperar un tiempo.

Aunque la propia familia Aguilar mandó un comunicado para proteger en cierta medida la integridad de Ángela, de nueva cuenta se habla de un momento severo en la relación. La pareja que ha sido el foco de atención de los medios en México se casó el 24 de julio de 2024 por la vía civil. Por ello, la boda religiosa presumiblemente llegaría casi dos años después. Pero hoy no hay certeza de nada.