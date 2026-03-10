Borra de Café: 7 beneficios que pocos conocen de reciclar este material

En esta ocasión aquí te diremos 7 beneficios de la Borra de Café, y es que muchas personas piensan que es un residuo de la preparación del café que se va a beber; pero tiene propiedades que aportan utilidades a diversos factores como las plantas, para tapar olores entre otros usos que a continuación te diremos, así que, recicla este material.

7 beneficios de la Borra de Café que no sabías

Puedes hacer un pozo de café para limpiar y aromatizar

La Borra de Café sirve para poder limpiar las chimeneas o las parrillas; para hacerlo deberás tomar este material y debe estar húmedo, posteriormente tienes que esparcirlo por la ceniza, con un tipo de pasta que se forme, se tomará las cenizas que quedan junto a la borra y así se limpia.

Tapa olores

Si te has dado cuenta de que cuando se cocina, algunos alimentos desprenden olores en las manos como el ajo, pescado o incluso si limpias a tu bebé cuando le cambias el pañal. Claro que existe la manera de lavarte las manos con agua y jabón, pero, la Borra de Café absorberá de una mejor manera estos olores.

Absorbe los olores del refrigerador

A qué no sabías que este material lo puede colocar dentro de un envase de yogur viejo para que absorba los olores y de esta forma el refri huela a café; sin embargo, antes de hacer este proceso, primero deberás dejar que se seque con el sol para que no se te vaya a hacer hongo en el recipiente.

Repelente de insectos

El olor a café ayuda mucho a que los mosquitos, hormigas y caracoles en las plantas se alejen; de hecho, esa misma pasta que es un tipo de residuo, sirve para que la combines con agua potable dentro de un recipiente, y así hacerlo un spray, coloca 10 gramos por un litro de agua.

Beneficios de la Borra de Café para el cuerpo

La Borra de Café no sólo sirve para las plantas, aleja mosquitos u otro uso doméstico; también puedes utilizar este material como una mascarilla o crema para la celulitis; aquí es necesario combinarlo con un aceite de coco. Frota la pasta hecha en forma circular sobre tu rostro, esto ayuda a la circulación de la sangre y sobre todo a la regeneración de células, puedes hacerlo durante varios minutos.

Así puedes ocuparlo para el cabello

Este residuo de café se puede utilizar especialmente para quienes tienen el pelo oscuro, incluso lo puede oscurecer casi al punto de un tinte. Lo primero que debes hacer es lavar con agua y jabón, posteriormente aplica directamente en el cabello la borra por unos minutos y después ocupa tu crema de enjuague.

¿Exfoliante también?

Claro, la Borra de Café es muy parecida con el aceite de coco, pero aquí deberás combinarlo con un aceite de oliva; los granos del café cuando se frotan con la piel fungen como exfoliante para que la piel se limpie.