Mezcla de romero con jengibre: por qué se recomienda y para qué sirve

Hay una gran cantidad de mezclas caseras que tienen grandes beneficios para la salud por lo que se emplean yerbas o plantas aromáticas. En este caso se ha popularizado la mezcla de romero con jengibre.

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Mezclar romero con jengibre sirve principalmente para estimular el crecimiento del cabello, frenar su caída y reducir la inflamación y mejorar la digestión cuando se consume como infusión. Ambos ingredientes poseen potentes propiedades antioxidantes y compuestos activos como el gingerol y el ácido rosmarínico.

¿Cuáles son los beneficios del romero con jengibre?

Como mencionamos anteriormente todo depende del objetivo por lo que puedes utilizarlo para el cabello o para mejorar la digestión. S por esto que debes tener en cuenta lo siguiente:

Beneficios para el cabello (Uso capilar)

Es uno de los remedios caseros más populares y efectivos gracias a la estimulación de los folículos pilosos.

Detiene la caída: El jengibre fortalece las raíces capilares y combate el quiebre.

Acelera el crecimiento: El romero activa fuertemente la circulación sanguínea en el cuero cabelludo.

Aporta brillo y grosor: Su uso constante engrosa la hebra capilar y elimina el aspecto opaco.

Combate la caspa: Las propiedades antisépticas de ambos ingredientes limpian el exceso de grasa y bacterias.

Cómo aplicarlo: Puedes hervir ambos ingredientes en agua para crear un tónico capilar en atomizador o licuarlos con aceite de coco a baño maría para hacer una máscara hidratante nocturna.

cabello

Beneficios para el organismo (Uso interno)

Preparar una infusión o té con esta mezcla genera un impacto positivo en diferentes sistemas del cuerpo.

Potente antiinflamatorio: Alivia dolores musculares, de articulaciones y molestias menstruales.

Mejora la digestión: Reduce los gases, la pesadez estomacal y las náuseas gracias al gingerol.

Salud cardiovascular: Ayuda a disminuir los niveles de azúcar en sangre y regula el colesterol.

Protección celular: Su alta concentración de antioxidantes retrasa el envejecimiento celular y refuerza las defensas.

Cómo consumirlo: Hierve unas rodajas de jengibre y ramas de romero durante 10 minutos. Puedes tomar el té directamente o usar esa agua para cebar tu mate diario.