Si te equivocas a los 30... en 15 años te arrepentirás; cuida tu salud de esta forma

El cuidado de la salud es un rubro que hoy día tiene una total importancia y existen miles de consejos en los espacios digitales. Aunque no existe una forma única, un aspecto elemental es el tema del ejercicio. Por eso, la Universidad de Harvard indicó que si desde los 30 no cuidas tu cuerpo, 15 o 20 años después sufrirás las consecuencias. ¿Qué puede pasar si no haces ejercicio? A continuación la respuesta.

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¿Por qué los 30 es la edad límite para cuidar tu salud?

Como se comentó, la Harvard Health Publishing (división de información de salud de la universidad en mención) indicó que el más grande error de la juventud es no tener una disciplina sobre el ejercicio. El problema del sedentarismo provoca que la salud se vea realmente mermada, tal como se evidenció en Texas en 1966.

Los científicos de aquellos años pusieron a prueba a 5 jóvenes de 20 años, los dejaron en reposo total durante 3 semanas y el cuerpo sufrió cambios abruptos. Desarrollaron muchas características fisiológicas de personas que les doblaban la edad, dado el estilo de vida que concretaron en poco menos de un mes.

Esos mismos hombres fueron vigilados a los 50 años, esto para que caminaran, trotaran y andaran en bicicleta en un periodo de 6 meses. Aunque su peso no disminuyó considerablemente, su frecuencia cardíaca en reposo, su presión arterial y su bombeo de corazón regresó a estándares de una persona de 20.

¿Cuáles son los beneficios para tu salud si haces ejercicio, según Harvard?

Aunque las consecuencias son claras en cuanto a los beneficios, la universidad estadounidense explica que el entrenamiento de resistencia mejora la salud cardiovascular. La investigación dicta lo siguiente: El hacer ejercicio “ayuda a mantener el músculo cardíaco flexible y las arterias elásticas. Disminuye la frecuencia cardíaca en reposo y aumenta la capacidad máxima del corazón para suministrar sangre rica en oxígeno a los tejidos del cuerpo”.

Por ello, con conclusiones científicas o palabras más llanas, el llamado que la ciencia hace a los jóvenes en disciplinarse en el ejercicio para disminuir los riesgos de complicaciones de salud.