Haz este ritual especial de abundancia para la Luna Nueva del 15 de mayo

Los eventos astronómicos se convirtieron en días especiales para los creyentes y practicantes del esoterismo y situaciones similares. Ante eso, en esta Luna Nueva que sucederá entre el 15 y el 16 de mayo, se anima a las personas a realizar este ritual que piensa en la atracción de abundancia y dinero. Es un procedimiento sencillo de hacer y con artículos de fácil acceso. Toma nota y prepárate para alinear las energías a tu favor.

Noticias Ciudad Juárez del 14 de mayo 2026

¿Por qué hacer el ritual de la abundancia en la Luna Nueva?

Estas creencias están acompañadas de pensamientos alrededor de los astros, que en este caso verán a la luna en una posición particular. Específicamente la Luna Nueva tiene como objetivo ayudar a las personas a abrir espacios de abundancia, como nuevos trabajos, proyectos o situaciones similares. Caso contrario - por ejemplo - a lo ocurrido con la Luna Llena… que es para cerrar ciclos y/o etapas.

Parte clave de este tipo de rituales es que le permite a las personas realizarlo, pues requieren de objetos que se tienen en la casa o que son fáciles de conseguir. Con eso, se asume que no hay complicación alguna para pagarlos. Por ello, se anima a las personas a conseguir los siguientes materiales.

Vela verde, canela en polvo, 3 o 7 monedas, un plato pequeño, papel y un lápiz.

¿Cómo hacer el ritual de Luna Nueva mayo 2026?

Todos estos elementos hacen alusión a la atracción de abundancia e incluso de crecimiento personal. Además en este tipo de pensamientos se apela mucho a la buena fortuna o buena suerte. Y sin más, así se realiza el ritual.