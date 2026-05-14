Cinthia Aparicio se mostró feliz en un viaje tras separación de Alexis Ayala

La separación entre Cinthia Aparicio y Alexis Ayala sigue dando mucho de qué hablar. Tras haber estado tres años casados pues ambos confirmaron que su historia de amor llegó a su fin en los mejores términos.

Noticias Ciudad Juárez del 14 de mayo 2026

Recientemente la actriz publicó en su cuenta social de Instagram, una serie de fotografías mientras se encuentra de vacaciones. Como era de esperarse esto no pasó desapercibido y los internautas comenzaron con sus especulaciones.

¿Qué publicó Cinthia Aparicio?

Antes de que Cinthia Aparicio realizará sus publicaciones, Alexis Ayala publicó un mensaje haciendo referencia al “lugar feliz de las personas”. Esta es una tendencia viral, pero lo que llamó la atención fue el texto que agregó al principio del clip.

“No me siento bien, iré a mi lugar feliz”, se puede leer y en la descripción confiesa que el lugar donde se siente bien es en el escenario. Así es que se puede ver algunos momentos de Ayala como actor.

Luego de esto es que Cinthia Aparicio publicó una serie de fotografías en traje de baño desde una playa. La actriz estaría fuera de la Ciudad de México por motivo de una boda, pues en varias fotografías se le ve disfrutar con amigos mientras luce un vestido de gala.

Esto publicó Aparicio.|Instagram

La actriz por el momento no ha dado declaraciones con respecto al divorcio y manifestó que su relación con Ayala es respetuosa. “Él y yo estamos bien, en paz; ahorita me lo encontré justo en diseño de Imagen”.

En cuanto al motivo de la separación de la pareja, no hay mucha información. Alexis Ayala, ante la insistencia de los medios, había manifestado que la principal razón de su separación fue la falta de convivencia. Además, agregó que la actriz fue quien tomó la decisión.

Por el momento, Alexis Ayala no ha hablado sobre el mensaje que dio a conocer y Cinthia Aparicio prefiere mantenerse alejada de los escándalos.