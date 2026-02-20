Esto le pasa a tu cuerpo cuando no duermes bien

El sueño es una de las cosas más importantes cuando de salud se trata, es muy cierto que se le debe de dar su tiempo adecuado al cuerpo descanse, recargue energía y haga los procesos naturales correspondientes.

Sin embargo, en muchas ocasiones conciliar el sueño suele ser una tarea muy complicada, el cuerpo no se relaja, das vueltas en la cama, las idas al baño se vuelven constantes, por lo que no se logra tener un descanso apropiado.

¿Cuáles son las consecuencias de no dormir bien?

Las consecuencias de la falta de sueño recurrente, suelen ser un tema constante entre los expertos de la salud. Recordemos que, como todos los aparatos, también nosotros necesitamos apagarnos para poder estar más frescos y descansados.

Cabe mencionar que algunos especialistas han mencionado que el tiempo de sueño dependerá de la edad que se tenga:



De los 3 a 5 años, se necesita dormir entre 10 y 13 horas.

Entre los 13 a 18 años, el descanso debe ser entre 8 y 10 horas para poder desarrollarse bien.

Las personas menores de 30 años, deben dormir entre 7 y 9 horas al día.

Los adultos mayores, deben tener un descanso entre 7 y 8 horas al día.

Sin embargo, el no dormir puede provocar consecuencias en el cuerpo humano, algunas de las más frecuentes son las siguientes:

Daños en el estado de ánimo

Después de pasar una noche con mal sueño, la ansiedad, el estrés, la irritabilidad y la sensación de tristeza comienzan a presentarse.

Poder desarrollar enfermedades crónicas

Los estudios han revelado que no dormir bien puede dañar las funciones de nuestro cuerpo, por lo que el riesgo de enfermedades crónicas, como: la hipertensión arterial, la diabetes y cardiopatías, se incrementa de forma importante.

Disminución de las capacidades cognitivas

Dormir poco puede ocasionar daños en la salud mental, puedes comenzar a olvidar ciertas cosas, un rendimiento más bajo, pero con el paso del tiempo vas a tener un deterioro cognitivo.

