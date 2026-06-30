Esta es la impresionante laguna en un cráter volcánico para disfrutar las vacaciones en CDMX

Estamos a poco tiempo de que comiencen las vacaciones por lo que muchos están planeando qué hacer con los más pequeños. Si aún no tienes elegido un destino para disfrutar en familia, pues te recomendamos que visites una laguna increíble que está ubicada en un cráter volcánico.

El sitio en cuestión es la Laguna de Alchichica. La misma se encuentra rodeada de leyendas ya que se cree que sus profundidades viven monstruos que vienen del mar, mientras que otros afirman que en sus aguas habitan sirenas de cabellos plateados.

¿Qué se puede hacer en esta increíble laguna?

Si visitas este sitio te vas a encontrar con aguas cristalinas y formaciones rocosas que parecen espuma de mar. Los habitantes de San José Alchichica y Zalayeta, manifiestan que la laguna se conecta con el mar por esos sus aguas sin extremadamente saladas.

La laguna está rodeada por el Citlaltépetl y la Malinche, es la a más grande de México con más de 2 km de diámetro y 35 m de profundidad. Su formación se dio en un cráter volcánico por ende sus formaciones rocosas que sobresalen del agua como si fueran corales.

En este lugar puedes disfrutar de un día de picnic e incluso puedes nadar en la laguna, pero ten en cuenta que el agua es fría y salada. Actividades para realizar;



Senderismo por los alrededores del cráter

Observación astronómica bajo un cielo limpio y sin contaminación lumínica

Convivencia con comunidades locales que preservan saberes y tradiciones ancestrales

Exploración científica y ecoturismo responsable

Esta laguna es impresionante.|Pinterest

Las leyendas son un fuerte de la zona

Luces misteriosas

Quienes viven allí manifiestan que en la noche emergen del agua unas esferas de luz multicolor y hay en ocasiones que descienden en picada hacia el lago. Así es que surgen teorías como que hay una base submarina secreta.

La sirena de la luna llena

Otra de las leyendas fuertes del lugar, manifiestan que hay una sirena de cabellos plateados que aparece en noches de luna llena. Su canto hipnótico, dicen, ha llevado a más de un hombre a arrojarse a las aguas embrujadas, para jamás regresar.