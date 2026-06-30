Con qué debes lavarte las manos este 30 de junio para colmarte de dinero

Lavarte las manos con canela este 30 de junio es uno de los rituales más populares para atraer la prosperidad durante el mes que comienza. Astrólogos y expertos en tradiciones esotéricas lo consideran un acto simbólico para cerrar ciclos, limpiar energías y recibir julio con una intención enfocada en la abundancia y las nuevas oportunidades.

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El último día de cada mes tiene un significado especial dentro de diversas corrientes espirituales. En astrología evolutiva y en numerosas prácticas de manifestación, el cierre de un ciclo representa un momento ideal para agradecer lo vivido, liberar aquello que ya no aporta bienestar y establecer propósitos para el periodo que comienza.

Por esa razón, rituales sencillos como el uso de canela, hojas de laurel o monedas se han transmitido de generación en generación en distintos países de América Latina. Este es uno de ellos.

¿Cómo hacer el ritual de la canela para atraer la abundancia el 30 de junio?

La canela ha sido utilizada durante siglos como un símbolo de prosperidad y éxito. Autores especializados en espiritualidad contemporánea, como la escritora estadounidense Ellen Dugan, reconocida por sus publicaciones sobre rituales con hierbas, destacan que esta especia suele emplearse en ceremonias destinadas a atraer bienestar y oportunidades debido a su histórica asociación con la riqueza y el comercio.

Por su parte, practicantes de Feng Shui inspirados en las enseñanzas de la maestra Lillian Too (una de las principales divulgadoras de esta filosofía), consideran que los aromas cálidos como el de la canela, ayudan a crear una atmósfera vinculada con la abundancia y el flujo positivo de energía dentro del hogar.

Si deseas realizar este ritual simbólico, puedes seguir estos pasos:



Prepara una infusión de canela: coloca 1 o 2 ramas de canela en agua caliente y deja reposar durante unos minutos. Lava tus manos con la infusión tibia: mientras lo haces, visualiza los objetivos económicos o personales que deseas alcanzar durante julio. Repite una afirmación positiva: muchas personas acompañan el ritual con frases como "Recibo con gratitud nuevas oportunidades de prosperidad" o "Abro mis manos a la abundancia". Deja que las manos se sequen naturalmente: dentro de la tradición esotérica se considera que este gesto permite "sellar" la intención del ritual.

¿Por qué el último día del mes es considerado especial en los rituales de abundancia?

Según astrólogos y especialistas en simbolismo, el cierre de un mes representa un cambio de ciclo que invita a la reflexión y a la renovación. Aunque esta fecha no tiene un significado astronómico específico, muchas corrientes espirituales la consideran ideal para dejar atrás cargas emocionales y comenzar un nuevo periodo con objetivos claros.

Entre los rituales más populares se encuentran:



La canela: simboliza prosperidad, éxito y apertura de caminos en numerosas tradiciones populares.

simboliza prosperidad, éxito y apertura de caminos en numerosas tradiciones populares. Las hojas de laurel: desde la antigüedad representan el triunfo y la buena fortuna. Muchas personas las guardan en la cartera o junto al dinero al comenzar un nuevo mes.

desde la antigüedad representan el triunfo y la buena fortuna. Muchas personas las guardan en la cartera o junto al dinero al comenzar un nuevo mes. Las monedas: algunos rituales aconsejan sostener varias monedas mientras se formulan deseos relacionados con el trabajo o los proyectos personales.

algunos rituales aconsejan sostener varias monedas mientras se formulan deseos relacionados con el trabajo o los proyectos personales. La limpieza energética del hogar: especialistas en Feng Shui recomiendan terminar el mes con la casa ordenada, ventilada y libre de objetos innecesarios para favorecer un ambiente de renovación.

Astrólogas como Susan Miller (ampliamente reconocida por sus publicaciones sobre ciclos astrológicos), suelen destacar que los comienzos y finales de periodos son momentos adecuados para revisar metas y establecer nuevas intenciones. En una línea similar, la también astróloga Chani Nicholas sostiene que los rituales personales pueden convertirse en herramientas para actuar con mayor conciencia y compromiso hacia los propios objetivos.

Es importante recordar que estas prácticas pertenecen al ámbito de las creencias espirituales y las tradiciones populares. No existe evidencia científica de que lavarse las manos con canela atraiga dinero de manera directa. Sin embargo, para quienes siguen este tipo de rituales, el gesto funciona como un símbolo de renovación, optimismo y disposición para aprovechar las oportunidades que pueda traer el nuevo mes.