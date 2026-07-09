El paso a paso para hacer una limpieza profunda a tu colchón con poco esfuerzo

La limpieza profunda de tu colchón es un elemento indispensable, ya que con ello eliminaremos toda la suciedad que haya y los microorganismos. Por la naturaleza del objeto, puede resultar cansado o pesado hacerlo, pero no siempre es así.

Noticias Ciudad Juárez del 9 de julio 2026

Por esa razón te detallaremos cómo hacer el lavado con poco esfuerzo; solamente deberás seguir el paso a paso que te vamos a compartir para un mejor resultado.

¿Cómo limpiar un colchón y que huela rico?

Antes de iniciar con la limpieza profunda del colchón, es importante que previamente retires todas las sábanas y cobijas que pueda tener, además de las prendas que haya cerca de ellas, además de aspirar la superficie para retirar las partículas de suciedad y pelos que puedan tener.

Al tener el proceso anterior, podemos hablar del paso a paso de su lavado, una técnica que requiere de poco esfuerzo para ver buenos resultados:

Espolvorea por toda la superficie con bicarbonato de sodio. Humedece ligeramente con un atomizador relleno con mitad de agua y vinagre blanco. Recuerda que no debe estar empapado. Dejamos reposar por una hora o podemos extenderlo hasta 4 horas. Al cumplirse el tiempo estipulado, retiramos el producto con ayuda de una aspiradora. Para terminar, dejamos que se seque bajo el sol y en un espacio bien ventilado; dale el tiempo que sea necesario.

De esta manera, no solamente vamos a eliminar todas las bacterias que haya en la superficie, sino que también lograremos eliminar los malos olores, los cuales se generan por el sudor del cuerpo, la presencia de humedad o el ambiente que hay en las habitaciones.

¿Cómo se limpian las manchas amarillas de los colchones?

Si en tu colchón cuentas con manchas amarillas, podemos hacer otra técnica, aunque es suciedad que no se ve gracias a las sábanas; le da un aspecto sucio y descuidado. Para eliminarlas, deberás mezclar bicarbonato de sodio con agua oxigenada hasta crear una pasta, para después aplicarla sobre la suciedad para que repose por 30 minutos. Pasado el tiempo, retiramos la suciedad con un paño de microfibra ligeramente humedecido y dejamos que seque.

Con el paso a paso de la limpieza profunda, lograrás eliminar toda la suciedad adherida de forma sencilla con poco esfuerzo; solamente no olvides dejarlo secar correctamente antes de colocar las sábanas y las colchas.