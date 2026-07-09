4 cortes de pelo que están reemplazando al clásico bob

La segunda mitad del año es la oportunidad perfecta para renovarse y probar nuevos estilos, no solo en la ropa, sino también en el peinado. Y para lograrlo, actualmente hay cortes de pelo que están posicionándose entre las tendencias de belleza 2026 como una alternativa al bob, que si bien es un clásico que no pasa de moda, necesita renovarse para conservar su atractivo y no pasar a ser un estilo aburrido.

Los 4 mejores cortes de pelo para un cambio de look y dejar atrás al bob tradicional