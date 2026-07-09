4 cortes de pelo que están reemplazando al clásico bob
Aunque el bob estuvo dominando las tendencias de belleza en los primeros meses del 2026, ahora hay cortes de pelo que lo están desplazando y se ven hermosos.
La segunda mitad del año es la oportunidad perfecta para renovarse y probar nuevos estilos, no solo en la ropa, sino también en el peinado. Y para lograrlo, actualmente hay cortes de pelo que están posicionándose entre las tendencias de belleza 2026 como una alternativa al bob, que si bien es un clásico que no pasa de moda, necesita renovarse para conservar su atractivo y no pasar a ser un estilo aburrido.
Los 4 mejores cortes de pelo para un cambio de look y dejar atrás al bob tradicional
Hush cut. Este peinado tiene sus orígenes en Corea del Sur y es sumamente ppopular entre las amantes del "k-beauty". Se caracteriza por tener capas finas en la parte superior, lo que sirve para dar volumen controlado. Mientras que en la parte baja, el "hush cut" tiene caída fina y movimiento natural que enmarca el rostro. Le queda especialmente bien a las melenas lacias o ligeramente rizadas.
Bob italiano. Si te niegas a despedirte por completo de los cortes de pelo tipo bob, entonces puedes probar con una versión renovada y muy sofisticada. Es el caso del "italian bob", que va un poco debajo de la mandíbula y prioriza las puntas para que sean estas las que se acoplen a la cara. Tiene como atractivo que no solo se lleva lacio, sino que también queda hermoso con ondas suaves para un look natural.
Shaggy con flequillo. En caso de que quieras un cambio de look mucho más atrevido y que transforme tu estilo por completo, el shaggy con flequillo es la mejor opción para ti. Tiene capas asimétricas distribuidas de forma estratégica para dar volumen pero sin crear efecto de pesadez. El flequillo sirve para enmarcar las facciones y resaltar los pómulos para un rostro estilizado sin esfuerzo. Queda bien desde lacio hasta rizado.
Clavicut. Para las que no se deciden entre cabelleras cortas o largas, los cortes de pelo que están justo a la mitad quedan absolutamente espectaculares. Es el caso del clavicut, que como su nombre lo indica, va a la altura de la clavícula y con estructura recta para un acabado pulido. Tiene como ventaja que queda bien en su versión sencilla o con flecos ligeros de lado.