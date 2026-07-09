Las manualidades hechas con materiales reciclados son una actividad que combina creatividad, juego y aprendizaje, en la que los niños aprenden y conviven con sus padres. Una de las opciones para tener participación de los pequeños es hacer una pista de carreras de la película de Disney y Pixar Cars con cajas de cartón, como lo son estas 4 ideas de Paw Patrol para hacer cojines de crochet.

De acuerdo con el portal de la organización Zero to Three, los juegos construidos por los propios niños estimulan la imaginación porque les permiten crear escenarios y establecer reglas para sus historias. Es por ello que una posta de carreras de Cars hecha de cajas de cartón es una gran alternativa al ser económica, como lo son estos 5 collares artesanales que puedes hacer a mano sin gastar mucho dinero.

Así puedes hacer la pista de carreras de Cars

Se necesitan una o varias cajas de cartón, cúter o tijeras, así como regla, lápiz, cinta adhesiva, pegamento escolar, pintura acrílica, pinceles y marcadores negros o blancos para dibujar la carretera.

Manualidades para niños: cómo hacer una pista de carreras de Cars con cajas de cartón|IA

Una vez reunidos los materiales, hay que limpiar el cartón y retirar etiquetas o cintas viejas. Después, el adulto puede abrir las cajas para obtener superficies planas o unir varias piezas con cinta adhesiva hasta formar un circuito del tamaño ideal.

Una vez terminada la base de cartón, es el momento de diseñar la carretera. Para ello debes utilizar un lápiz para marcar curvas, rectas, zonas de salida y meta antes de pintar.

Después aplica pintura gris para el asfalto y añade líneas blancas o amarillas con un marcador permanente.

Para darle ese toque de Cars, puedes incluir montañas de cartón, túneles, puentes o una gasolinera que recuerde al pueblo ficticio de Radiator Springs.

También puedes añadirle elementos tridimensionales con pequeños trozos de cartón. Es posible fabricar gradas para espectadores, señales de tránsito, árboles, edificios o un podio para el ganador.