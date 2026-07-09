5 manualidades de crochet de Derpy, el tigre de K-Pop Demon Hunters que todo fan querrá tejer

Desde el estreno de K-Pop Demon Hunters hubo un personaje que de inmediato acaparó la atención: Derpy. Su apariencia tierna y sus divertidas expresiones lo volvieron uno de los favoritos de los fans. Aunque no es uno de los protagonistas principales, el pequeño tigre ha inspirado cientos de ilustraciones, peluches y proyectos tejidos en redes sociales. Si tú eres fan de tejer y te gustaría iniciar un nuevo proyecto de crochet, estas cinco ideas de diseños de Derpy son perfectas para crear al personaje para un regalo, decorar tu habitación o simplemente ampliar tu colección de amigurumis.

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5 ideas de crochet de Derpy, el tigre de la popular película K-Pop Demomn Hunters

Aqui tienes cinco increíbles manualidades para tejer a Derpy y ser la sensación:

1. Llavero amigurumi de Derpy para llevarlo a todos lados

Si te gustaría hacer un muñequito, pero eres principiante, te recomendamos iniciar con un llavero. La razón es obvia: al ser pequeño, requiere menos hilo y puede completarse en una tarde y servirte para practicar. Necesitas estambre y un aro metálico para crear tu propio accesorio de mochilas, bolsas o llaves.

|Pinterest Scribd

2. Mini peluche de Derpy para decorar tu escritorio

Uno de los proyectos favoritos entre los amantes del crochet es elaborar a los personajes en una versión de aproximadamente 15 centímetros, como si fueran un peluche. Si tus habilidades en el tejido son más avanzadas, esta es una increíble opción. Además, una vez lo termines, puedes decorar tu escritorio o tu habitación con este bonito muñeco de Derpy.

|Pinterest TIKA Tejidos

3. Gorrito tejido con la carita de Derpy

Otra gran idea, para fans más atrevidos, es hacer tu propio gorrito tejido con la carita de Derpy. En definitiva, este es un accesorio que no le puede faltar en tiempos de frío a los fanáticos de K-pop Demon Hunters.

|Pinterest Nahimar Creations

4. Cabecita de Derpy de K-pop Demon Hunters

Si no quieres hacer el muñeco completo, puedes tejer solo la cabeza del personaje. La otra ventaja que tiene crear una pieza como esta es que la puedes adaptar, como dije, de mochila o de celular y lucir increíble.

|Pinterest Loopy Pattern

5. Funda para audífonos inspirada en Derpy

Otra gran idea es crear una funda de audífonos con la cara de Derpy; en internet hay muchas ideas de diferentes personajes, puedes basarte en ellos para crear la tuya.