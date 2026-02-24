Olvídate de comprar verduras: Los pasos para tener tu propio huerto en casa con poco dinero

En un contexto donde el costo de los alimentos sigue en aumento, cada vez más personas buscan alternativas sostenibles para reducir gastos sin resignar calidad. Una de las opciones que gana terreno es el huerto urbano: una práctica que no solo permite cultivar verduras en casa, sino que también promueve hábitos más saludables y ecológicos.

Especialistas en agricultura urbana destacan que no es necesario contar con grandes espacios ni hacer una inversión significativa para empezar. Con algunos elementos básicos y una planificación sencilla, es posible producir verduras, hierbas y frutas en balcones, patios o incluso en interiores bien iluminados.

¿Qué se necesita para hacer un huerto urbano en casa con poco dinero?

De acuerdo con expertos en horticultura, como el agrónomo español Mariano Bueno, uno de los referentes en cultivo ecológico, lo esencial para comenzar un huerto en casa es contar con luz solar directa durante al menos unas 4 o 6 horas al día.

También se necesitan recipientes adecuados, que pueden ser macetas, cajones reciclados o botellas reutilizadas, siempre con buen drenaje para evitar el exceso de agua. El sustrato debe ser rico en nutrientes, ligero y aireado. Este puede ser una mezcla de tierra fértil, compost y fibra de coco.

Además, el riego debe ser regular, evitando tanto la sequía como el encharcamiento. Otro aspecto clave es elegir un lugar protegido de vientos fuertes. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés: Food and Agriculture Organization), comenzar con pocas especies y aprender de manera progresiva es la mejor estrategia para quienes se inician en el cultivo urbano.

¿Qué verduras y plantas se pueden cultivar fácilmente en casa durante todo el año?

Una de las ventajas del huerto urbano es la posibilidad de adaptar los cultivos según la temporada, lo que garantiza una producción constante y variada. Expertos en jardinería recomiendan comenzar con especies resistentes y de crecimiento rápido.

