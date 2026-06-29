Crea tus propios títeres de Masha y el Oso con retazos de tela para contar historias antes de dormir

Si estás buscando una actividad creativa para hacer con tus hijos, la cual, además de divertida, les ayude a fomentar su imaginación, te tenemos una estupenda idea: títeres de Masha y el Oso. Esta manualidad es económica, sencilla y aprovecha materiales que probablemente ya tienes en casa, como retazos de tela, fieltro, botones o estambre. Por si fuera poco, también es un juguete que puedes usar para contar historias en la noche y estimular su imaginación antes de dormir, ya que junto a ellos puedes crear historias y situaciones para los personajes.

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¿Qué materiales necesitas para hacer los títeres?

Primero es importante mencionar que no es necesario que compres materiales costosos para hacer esta manualidad. Puedes comprar, si eso es lo que quieres, o reutilizar telas, fieltro y demás tipos de materiales que probablemente ya tienes en tu casa.

|Pinterest Adriana Samel

Para comenzar a crear, puedes utilizar retazos de tela de diferentes colores, fieltro, silicón frío o pegamento para tela, ojos móviles, botones, estambre para el cabello, marcadores textiles y pequeñas bolsas de papel o tubos de cartón como base del títere. Recuerda que los puede hacer de diferentes tamaños, ya sea títeres que cubran por completo tu mano o, con ayuda de los tubos de papel, crear títeres para dedos. Todo depende de tus gustos y los materiales con los que cuentes.

Cómo hacer a Masha y al Oso paso a paso

Hay que tomar en cuenta que para Masha necesitarás un poco de tela rosa, para el pañuelo y el vestido, un poco de blanco para ponerlo debajo de su vestido y, además, un círculo color piel para el rostro. En el caso del Oso, vas a requerir tonos café para el cuerpo y un color más claro para el hocico. Puedes pegar cada uno de los elementos con pegamento para telas o silicon frío y así darles forma.

Una vez terminados los títeres, es hora de contar historias

Una vez que termines de crear los títeres junto a los pequeños, llega el momento más divertido: contar historias e inventar nuevas aventuras para los personajes. Esta dinámica estimulará más su creatividad y fortalecerá de manera especial el vínculo que tienen juntos.