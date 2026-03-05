Cómo peinar el corte bob para darle volumen y amoldarlo a tu rostro

El peinado es fundamental a la hora de conformar el mejor look para lucirse en la primavera que se avecina. Las tendencias ya están dando algunas pequeñas muestras de lo que se viene y entre los cortes de cabello que se quedarán se encuentra el querido bob.

Noticias Oaxaca del 3 de marzo 2026

Su versatilidad no solo hará lucir un look fresco y juvenil sino que, dependiendo de cómo se lo peine, puede amoldarse adecuadamente a nuestro rostro y hacer que luzcamos espléndidas. Recordando que la primavera 2026 arribará con algunas tendencias, lo que se debe buscar en quienes tienen el corte bob es que tenga volumen y movimiento.

¿Qué es un corte bob?

El corte bob es uno de los estilos de cabello más icónicos y versátiles de la historia, responde la Inteligencia Artificial (IA) cuando se le consulta por este clásico que no pasa de moda. “En su forma más básica, es un corte de media melena que llega hasta la mandíbula o el cuello, caracterizado por su estructura limpia y recta”, revela la aplicación Gemini.

El corte bob sigue vigente y esta primavera 2026 será uno de los más elegidos porque ofrece la posibilidad de adaptarse a casi cualquier tipo de rostro, siempre dependiendo de cómo se ajuste el largo. Además, su tradicional recto ha evolucionado a formas más dinámicas por lo que no existe un solo bob y es por eso que forma parte de muchas tendencias de la moda.

¿Cómo peinar el corte bob?

Como se mencionó anteriormente, la primavera 2026 pone al corte bob entre los más elegidos pero la tendencia buscará que este tenga volumen y movimiento. En este punto, resulta necesario saber cómo peinarlo para lograr esos efectos y, obviamente, amoldarlo a nuestro rostro.

La dicotomía que se presenta es en torno a su acabado, es decir que si conviene peinarlo con las punta hacia fuera o hacia dentro. Si la terminación del corte bob es recta se logrará movimiento pero no volumen, mientras que las terminaciones con puntas hacia fuera lograr algo de volumen, movimiento y son ideales para rostros redondos.

Por otro lado, cuando el corte bob se peina con las puntas hacia dentro se logra un estilo más clásico. En este caso, se logra volumen y movimiento, además de suavizar las facciones del rostro. Este tipo de peinado del corte bob es ideal para quienes tienen rostros de forma angulosa por lo que no quedan dudas de por qué se destaca su versatilidad y como el preferido de muchas.

