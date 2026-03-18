El peinado fácil que te salva en días de calor: paso a paso
Para lucir increíble, cuidar de tu melena y además salvarte de las altas temperaturas, te presentamos el tutorial del peinado ideal para la temporada de calor
Para los días de intenso calor existe un peinado estrella que ha sido elegido desde hace muchos años por su versatilidad y facilidad, además de que alivia un poco los síntomas de las altas temperaturas.
Nos referimos al estilo de moño alto desordenado o messy top knot, una de las mejores opciones para lidiar con el asfixiante calor durante la primavera y el verano, sin dejar de lucir moderna y sofisticada. Este recogido deja libre la nuca y permite a la piel respirar aire fresco, ideal para días de playa.
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Este peinado fácil te salva en días de calor
El sudor no arruinará tu cabello con este peinado ideal que deja respirar a la piel del cuello y de la nuca. El moño alto desordenado se consigue fácilmente con los siguientes pasos:
- Recogida alta: inclinarás la cabeza hacia adelante y recogeras todo el cabello amarrándolo en el punto más alto de la coronilla. Para mantener el estilo "messy" se recomienda solo usar los dedos y evitar los cepillos o peines.
- Enrollado: Después de sujetar la coleta, tomarás el largo del cabello y lo enrollarás alrededor de la liga para después sostener el moño con ligas o pasadores. No importa cómo quede, ya que no necesita ser perfecto para tener estilo.
- Añade lo messy: como el look es un "desordenado-ordenado" necesitarás darle forma con las manos, puedes retirar y dejar caer algunos mechones de cabello cerca del rostro o de las orejas para darle una apariencia más relajada.
No olvides que peinarte durante el calor te ayudará a regular la temperatura de tu cuerpo, cosa que puede conseguirse de forma más eficiente cuando despejamos el cuello y los hombros, especialmente con melenas de gran volumen y largo.
Peinarse durante la temporada de calor con el estilo adecuado también ayuda a impedir que el cabello absorva el sudor y se ensucie más rápido e incluso el cuero cabelludo queda protegido de la exposición a los rayos del sol.