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El peinado fácil que te salva en días de calor: paso a paso

Para lucir increíble, cuidar de tu melena y además salvarte de las altas temperaturas, te presentamos el tutorial del peinado ideal para la temporada de calor

El peinado ideal para el calor es aquel que permite a tu piel respirar libremente
El peinado ideal para el calor es aquel que permite a tu piel respirar libremente|Pexels: Element5 Digital

Escrito por: Guadalupe Mendoza | Marktube

Para los días de intenso calor existe un peinado estrella que ha sido elegido desde hace muchos años por su versatilidad y facilidad, además de que alivia un poco los síntomas de las altas temperaturas.

Nos referimos al estilo de moño alto desordenado o messy top knot, una de las mejores opciones para lidiar con el asfixiante calor durante la primavera y el verano, sin dejar de lucir moderna y sofisticada. Este recogido deja libre la nuca y permite a la piel respirar aire fresco, ideal para días de playa.

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Este peinado fácil te salva en días de calor

El sudor no arruinará tu cabello con este peinado ideal que deja respirar a la piel del cuello y de la nuca. El moño alto desordenado se consigue fácilmente con los siguientes pasos:

  • Recogida alta: inclinarás la cabeza hacia adelante y recogeras todo el cabello amarrándolo en el punto más alto de la coronilla. Para mantener el estilo "messy" se recomienda solo usar los dedos y evitar los cepillos o peines.
El moño alto desordenado es perfecto para peinarse durante la primavera-verano
El moño alto desordenado es perfecto para peinarse durante la primavera-verano|Pinterest

  • Enrollado: Después de sujetar la coleta, tomarás el largo del cabello y lo enrollarás alrededor de la liga para después sostener el moño con ligas o pasadores. No importa cómo quede, ya que no necesita ser perfecto para tener estilo.
Mientras más alto quede el moño más libres quedarán la nuca y los hombros
Mientras más alto quede el moño más libres quedarán la nuca y los hombros|Pinterest

  • Añade lo messy: como el look es un "desordenado-ordenado" necesitarás darle forma con las manos, puedes retirar y dejar caer algunos mechones de cabello cerca del rostro o de las orejas para darle una apariencia más relajada.
Durante la temporada de calor, recoger el cabello ayuda a regular la temperatura del cuerpo
Durante la temporada de calor, recoger el cabello ayuda a regular la temperatura del cuerpo|Pinterest

No olvides que peinarte durante el calor te ayudará a regular la temperatura de tu cuerpo, cosa que puede conseguirse de forma más eficiente cuando despejamos el cuello y los hombros, especialmente con melenas de gran volumen y largo.

Peinarse durante la temporada de calor con el estilo adecuado también ayuda a impedir que el cabello absorva el sudor y se ensucie más rápido e incluso el cuero cabelludo queda protegido de la exposición a los rayos del sol.

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