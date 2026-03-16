Peinados elegantes que puedes hacer en pocos minutos

¿Tienes algún evento en el que necesitas lucir sofisticada? Entonces, además del atuendo, es importante que te centres en tu cabello. Estas ideas de peinados elegantes para diferentes tipos de estilos te sacarán de la emergencia ya que son sencillos y fáciles de hacer. Tanto que pueden finalizarse en pocos minutos.

De la mano con la tendencia "menos es más", los nuevos peinados de moda no requieren de muchos productos, producción o esfuerzo e invitan más a un toque etéreo que luzca moderno, sofisticado, pero despreocupado al mismo tiempo, priorizando mantener el cabello en su forma natural.

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Ideas de peinados elegantes en pocos minutos

Coleta baja pulida

Es un clásico que destaca por su acabado limpio y profesional. Para hacerlo bien debes peinar todo tu cabello hacia atrás y amarrarlo con una liga delgada. Después tendrás que ocultar esa liga con otro mechón de cabello y asegurarlo con un pasador. Fijar todo con gel o spray ayudará a mantener el estilo más pulcro.

La coleta baja pulida es un look rápido y formal|Pinterest

Moño bajo

Es un recogido que parece más complejo de lo que realmente es. Se consigue haciendo una coleta baja, abriendo un pequeño espacio debajo de la liga y pasando toda la coleta por ese hueco hacia adentro. Después tendrás que enrollar el cabello sobrante hacia arriba y sujetarlo con pasadores para darle forma al moño.

El moño bajo pulido es un peinado elegante y fácil de hacer|Pinterest

Semirecogido con accesorios

El medio recogido es un peinado clásico y sofisticado|Pinterest

Para quienes deseen llevar el cabello suelto sin lucir demasiado casuales, pueden tomar dos mechones frontales delgados y llevarlos hacia atrás para unirlos con un lazo elegante o un broche con perlas. Esto aportará un toque que eleva cualquier look.

Messy bun

El messy bun es un peinado clásico y elegante para cualquier ocasión|Pinterest

Se trata de un moño con más estilo y apariencia desaliñada, pero sin dejar de ser elegante y formal. Se consigue recogiendo el cabello en una coleta alta o media y dejando una especie de dona o bucle. El cabello se debe abrir con los dedos para dar volumen y las puntas sobrantes se sujetan alrededor de la base con pasadores.