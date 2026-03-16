Peinados elegantes que puedes hacer en pocos minutos
Los peinados que luzcan elegantes y producidos no siempre llevan mucho tiempo de realización, conoce los trucos para cabello largo, mediano y corto
¿Tienes algún evento en el que necesitas lucir sofisticada? Entonces, además del atuendo, es importante que te centres en tu cabello. Estas ideas de peinados elegantes para diferentes tipos de estilos te sacarán de la emergencia ya que son sencillos y fáciles de hacer. Tanto que pueden finalizarse en pocos minutos.
De la mano con la tendencia "menos es más", los nuevos peinados de moda no requieren de muchos productos, producción o esfuerzo e invitan más a un toque etéreo que luzca moderno, sofisticado, pero despreocupado al mismo tiempo, priorizando mantener el cabello en su forma natural.
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Ideas de peinados elegantes en pocos minutos
- Coleta baja pulida
Es un clásico que destaca por su acabado limpio y profesional. Para hacerlo bien debes peinar todo tu cabello hacia atrás y amarrarlo con una liga delgada. Después tendrás que ocultar esa liga con otro mechón de cabello y asegurarlo con un pasador. Fijar todo con gel o spray ayudará a mantener el estilo más pulcro.
- Moño bajo
Es un recogido que parece más complejo de lo que realmente es. Se consigue haciendo una coleta baja, abriendo un pequeño espacio debajo de la liga y pasando toda la coleta por ese hueco hacia adentro. Después tendrás que enrollar el cabello sobrante hacia arriba y sujetarlo con pasadores para darle forma al moño.
- Semirecogido con accesorios
Para quienes deseen llevar el cabello suelto sin lucir demasiado casuales, pueden tomar dos mechones frontales delgados y llevarlos hacia atrás para unirlos con un lazo elegante o un broche con perlas. Esto aportará un toque que eleva cualquier look.
- Messy bun
Se trata de un moño con más estilo y apariencia desaliñada, pero sin dejar de ser elegante y formal. Se consigue recogiendo el cabello en una coleta alta o media y dejando una especie de dona o bucle. El cabello se debe abrir con los dedos para dar volumen y las puntas sobrantes se sujetan alrededor de la base con pasadores.