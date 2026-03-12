Peinados fáciles y hermosos para soportar las altas temperaturas

La temporada de primavera-verano está a la vuelta de la esquina por lo que es inminente la llegada de las altas temperaturas. En estas situaciones es importante un peinado que te permita estar fresca y lucir bien.

Sin dudas, el pelo genera calor por lo que el cuero cabelludo comienza a sudar y puede ser un desencadenante del frizz. Con un buen peinado también podrás estar mucho más cómoda.

¿Cuáles son los peinados para la primavera?

Cola de caballo alta

Uno de los peinados más fáciles y populares es la cola de caballo. Es una opción ideal para lucir en los días de calor y sobre todo cuando sales de bañarte y no quieres estar con el pelo húmedo.

Esta es una gran opción.|Pinterest

Los pasos para hacerlo son muy sencillo, tienes que tener el cabello desenredado, define la altura a la que deseas que quede tu cabello y peina. Una vez que ya esté todo en orden pues tienes que sujetarlo. Por último, coloca gel o spray para que quede firme.

Chongo bajo

Otra de las opciones es esta para quienes prefieren un estilo arreglado. Este peinado lo que hace es tomar completamente tu cabello lo que te permite lucir tus aretes o collares.

Para hacerlo tienes que definir la altura del chongo, sujetar el cabello con una liga y toma los mechones de pelo que quedan sueltos y enrolla formando un chongo. Ayúdate con unos pasadores para que el peinado no se mueva.

Chongo alto

Aquí tenemos un chongo alto que es similar al anterior. Este permite despejar la nuca y evitar el calor. Además puede ayudar a alargar visualmente el cuello, así que es apto para reuniones formales.

Esta es una gran opción.|Pinterest

Lo que tienes que hacer es peinar tu cabello en dirección hacia la parte alta de la cabeza. Luego sujeta el cabello con una liga como si estuvieras haciendo una cola de caballo. Acomoda el sobrante del cabello alrededor de la liga hasta formar el chongo. Agrega un poco de spray para acomodar los mechones.