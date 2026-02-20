Estos peinados recogidos te harán ver mucho más joven

La tendencia de este año nos invita a utilizar peinados recogidos, pero en versiones más suaves y con movimiento. La perfección ya no es el objetivo, sino que se busca la naturalidad por lo que un aire sin esfuerzo es la clave.

El mundo de los peinados nos invita a optar por el volumen natural, mechones sueltos y acabados que sea ligeros que suavizan los rasgos y realzan el rostro sin endurecerlo.

¿Cuáles son los mejores peinados recogidos?

Moño alto texturizado

Aquí nos encontramos con un peinado recogido alto pero relajado con una textura ligera y mechones alrededor del rostro. Se posiciona como el favorito debido a que es desenfadado y cómodo. En cuanto a los mechones suavizan los ángulos faciales y evitan cualquier sensación de tirantez, aportando un aire juvenil sin complicaciones.

Semirrecogido con rizos

Con este peinado se mantiene parte del cabello suelto, se crea un equilibrio perfecto entre lo arreglado y lo natural. Por otro lado, el half-up levanta el rostro sin tirantez y favorece especialmente con textura natural o rizada.

Moño bajo con acabado natural

Este es un moño bajo que se lleva con textura natural y mechones fuera. Es muy elegante y además rejuvenece tu rostro. Es un recogido discreto, moderno y muy actual, ideal tanto para un look para el día a día como para eventos más formales.

Coleta baja despeinada

Sin dudas aquí nos encontramos con una opción favorecedora a la hora de llevar el pelo recogido. Tiene una textura desenfadada, volumen sutil en la raíz y mechones sueltos que enmarcan el rostro. Si a esto le sumamos un flequillo pues tendrás un efecto rejuvenecedor que rompe con la estructura pulida y aporta un aire fresco.

Recogido bohemio con trenza

Si buscas modernidad pues debes optar por esta textura trenzada con mechones sueltos que aportan movimiento y personalidad. Con este estilo obtendrás una estructura ligera con una sensación natural que realza cualquier forma de rostro.

