Cómo peinar el corte bob si tienes la cara redonda: 5 trucos infalibles

El corte bob se mantiene como uno de los estilos más elegidos en 2026 por su versatilidad y capacidad de adaptarse a distintos tipos de rostro. Sin embargo, cuando se trata de caras redondas, el desafío está en peinarlo correctamente para estilizar las facciones y evitar que el volumen acentúe la forma circular.

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Especialistas en peluquería coinciden en que no se trata de evitar el corte bob, sino de aprender a llevarlo con técnicas que generen equilibrio visual. Con pequeños ajustes en el peinado, el volumen y la textura, este look puede convertirse en un gran aliado para afinar el rostro y resaltar los rasgos, sobre todo en caras redondas.

¿Cómo peinar un corte bob para cara redonda?: técnicas que estilizan el rostro

Los expertos recomiendan apostar por peinados que alarguen visualmente el rostro y rompan la simetría. Según la estilista británica Sally Northwood, reconocida por su trabajo con cortes modernos, la clave está en evitar el volumen lateral excesivo y concentrarlo en la parte superior o en las puntas.

Entre las técnicas más efectivas, destaca la raya al costado. Este simple cambio genera una línea diagonal que estiliza el rostro de forma inmediata. También se aconseja llevar el cabello ligeramente por debajo de la mandíbula, ya que los largos muy rectos a la altura de las mejillas tienden a ensanchar la cara.

Por su parte, el estilista español Eduardo Sánchez, director de Maison Eduardo Sánchez, señala que los acabados desfilados y con movimiento ayudan a suavizar las facciones redondeadas. Esto aporta ligereza y dinamismo al conjunto.

5 trucos infalibles para peinar el corte bob en rostros redondos

Raya lateral o asimétrica: rompe la simetría del rostro y genera un efecto visual más alargado. Ondas suaves y verticales: evitan el volumen horizontal excesivo y estilizan la silueta facial. Puntas desfiladas: aportan movimiento y evitan un acabado rígido que ensanche el rostro. Volumen en la coronilla: elevar ligeramente la raíz en la parte superior ayuda a alargar visualmente la cara. Evitar el volumen a los lados: mantener los laterales más pulidos o pegados reduce la sensación de amplitud.

Otra recomendación clave es jugar con productos de styling. Cremas ligeras, sprays texturizantes o espumas pueden ayudar a definir el peinado sin apelmazar el cabello. Desde la firma L’Oréal Professionnel destacan que el equilibrio entre control y movimiento es esencial para que el bob favorezca en rostros redondos.