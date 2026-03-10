Pelo corto para primavera: 5 estilos que dominaron los desfiles de París

Las pasarelas de la Semana de la Moda de París no solo marcan tendencia en ropa y accesorios. También son una referencia clave en el mundo de la belleza, especialmente cuando se trata de cortes de cabello que luego llegan a los salones de peluquería de todo el mundo. Para la primavera 2026, el pelo corto vuelve a consolidarse como uno de los estilos más versátiles y modernos.

Según estilistas internacionales que trabajan en el backstage de los desfiles, la clave de los cortes de cabello corto esta temporada está en la combinación entre flequillos estratégicos, capas ligeras y texturas naturales. Estas técnicas permiten adaptar el corte a diferentes tipos de rostro y estilos personales, logrando looks elegantes o más desenfadados según el peinado.

Cortes de pelo corto que darán que hablar en la primavera 2026

Los expertos coinciden en que el flequillo es el gran protagonista de la temporada. "Tiene el poder de transformar completamente un corte corto porque puede suavizar rasgos o resaltar la mirada", explica el estilista británico Sam McKnight, conocido por su trabajo en pasarelas de Chanel y Fendi.

Además, las capas se convierten en una herramienta clave para definir la forma del corte. El reconocido peluquero Guido Palau, director creativo de Redken y responsable de numerosos looks en desfiles internacionales, señala que "las capas bien trabajadas aportan movimiento y textura sin perder la estructura del peinado".

Otra tendencia destacada es la versatilidad en el styling. Un mismo corte corto puede lucir pulido y elegante, despeinado y natural o incluso con efecto mojado. Todo dependerá del acabado que se utilice.

Primavera 2026: 5 cortes de pelo corto que dominaron los desfiles de París

Los especialistas coinciden en que los cortes cortos seguirán siendo protagonistas durante los próximos meses, gracias a su versatilidad y posibilidad de adaptarlos con diferentes flequillos, capas y texturas. Estas fueron algunas de las propuestas más repetidas en la pasarela:

Pixie con flequillo largo

Este corte clásico vuelve renovado con un flequillo más largo y ligeramente desfilado. Según el estilista Chris Appleton, este estilo permite jugar con el movimiento y aporta un aire moderno sin perder elegancia.

Bob corto con capas suaves

Una versión más ligera del bob tradicional que incorpora capas sutiles para crear volumen natural. Es ideal para cabellos finos que necesitan más movimiento.

Corte garçon texturizado

Inspirado en los cortes masculinos, este estilo corto se caracteriza por laterales definidos y una parte superior con textura. Es una opción atrevida que aporta personalidad al look.

Micro bob con flequillo recto

Este corte se lleva a la altura de la mandíbula o ligeramente por encima. El flequillo recto aporta un aire gráfico y sofisticado que fue muy visto en los desfiles parisinos.

Shag corto con capas marcadas

El estilo shag sigue vigente, ahora adaptado a longitudes cortas. Sus capas desordenadas crean volumen y un efecto desenfadado muy contemporáneo.