7 ideas de cómo se ve el corte mariposa en mujeres morenas y con pelo corto

Las tendencias de peinados en 2026 mantienen al corte mariposa como uno de los estilos más frescos y modernos. Y aunque existe la idea de que solo puede usarse en cabelleras largas, lo cierto es que también se ve increíble en su versión corta gracias a que las capas enmarcan muy bien el rostro y en mujeres morenas es un acierto definitivo para lucir espectacular.

Corte mariposa mini: estilos que quedan hermosos en mujeres morenas de pelo corto

Con efecto despeinado . Si buscas proyectar un estilo relajado y rejuvenecedor, elige un c orte mariposa con capas pronunciadas y ligeramente degrafiladas. La magia ocure cuando se seca; aporta movimiento y un efecto natural.



Para potenciar las luces en el pelo . Si tienes efectos de color como balayage o mechas rubias, una manera muy sencilla de maximizar su luminosidad sin usar otros productos es simplemente confiando en un buen corte de pelo. Las cortinas de harán que el tinte resalte y se ve lindísimo.



Combinando con bob corto . Por si no bastaba con el hecho de que el corte bob es uno de los más favorecedores para las mujeres de todas las edades



Con mucho volumen. Otra forma de llevar este peinado es con volumen marcado en la parte inferior. De esta manera, se fusionarán con las capas y le darán una apariencia muy favorecedora al rostro. Es ideal para eventos formales y citas románticas.

Así que si estás pensando en renovar tu imagen y quieres experimentar con la textura del pelo, considera estas opciones de "butterfly cut" en versión mini. Solo ten presente que hay algunas opciones que sí necesitan estilizarse con secadora para que el acabado se mantenga impecable durante todo el día.