5 peinados para cabello rizado que es tendencia en marzo 2026: ideales para pelo largo o corto

El cabello rizado requiere de muchos cuidados, pues no es tarea fácil hacer que esa melena luzca siempre perfecta. En marzo de este año están en tendencia 5 peinados para este tipo de pelo, no importa que tengas rizos sueltos o los llamados sacacorchos, ya que son ideales tanto para cabelleras cortas como largas. Conoce el corte bob italiano que luce hermoso en primavera.

De acuerdo con un artículo del portal Vogue, el cabello rizado es uno de los más populares, pero solo el 11% de la población mundial lo tiene. Por ello, suelta tu cabellera y luce esos rizos que no cualquiera tiene con estos peinados, desde cepillado y esponjado hasta con textura húmeda, los cuales marcan la moda en este inicio de primavera, al igual que estos 11 diseños de uñas con flores.

Los peinados que están a la moda en este marzo 2026

1. Cepillado esponjado: El cepillar tus rizos definidos te dará una melena esponjada, aunque es preciso mencionar que te llevará tiempo hacerlo y más si tu pelo es rebelde.

2. Efecto mojado: Este tipo de peinado en cabello rizado siempre está en tendencia y en esta ocasión no es la excepción. Puedes utilizarlo en ocasiones especiales. Es importante mencionar que el objetivo es no perder los rizos naturales.

3. Fleco desfilado: Luce tus atractivos rizos con un fleco con la misma textura de tu pelo, ya que existe otro estilo en el que las mujeres prefieren llevarlo lacio.

4. Raya al centro: Un peinado muy suelto y libre, al igual que tus rizos, pues solo basta con hacer una raya al centro para lucir tu melena. El pelo lo puedes llevar detrás de la oreja o ponerle un poco de gel.

5. Con pinzas: Si quieres que las facciones de tu cara luzcan en un look, este peinado es ideal, pues con la ayuda de pasadores a los costados lo lograrás. Es un peinado muy juvenil que puedes llevar sin importar la ocasión.