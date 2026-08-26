Cómo recuperar el pelo seco y sin brillo después de las vacaciones

Después de las vacaciones, el pelo puede quedar más seco, opaco y debilitado a la exposición prolongada al sol, el agua del mar, el cloro y otros factores propios del verano. Recuperar su aspecto saludable requiere adaptar la rutina y prestar especial atención a la hidratación.

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Con algunos cambios en los cuidados diarios es posible mejorar la apariencia de la melena y devolverle parte de su suavidad y brillo. Desde los productos que utilizas hasta la forma de lavar y secar el pelo, pequeños gestos pueden marcar la diferencia.

¿Cómo recuperar la suavidad y brillo del cabello después de verano?

Después del verano, el cabello puede necesitar cuidados adicionales para recuperar su suavidad, brillo y fuerza. La exposición al sol, las altas temperaturas, el agua del mar y el cloro pueden favorecer la deshidratación de la fibra, haciendo que la melena se vea más áspera, rígida y apagada. También es habitual notar más encrespamiento, falta de movimiento y puntas deterioradas.

Para mejorar su aspecto, conviene adaptar la rutina capilar y apostar por fórmulas que aporten hidratación y nutrición sin sobrecargar el pelo. Un champú suave puede ser un buen comienzo, especialmente si ayuda a conservar la barrera natural del cabello y evitar ingredientes agresivos.

El siguiente paso es incorporar acondicionadores y mascarillas que ayuden a recuperar la flexibilidad y fortalecer la fibra. Ingredientes como los aminoácidos, las proteínas de trigo, los aceites de coco y jojoba, la queratina vegetal o los tratamientos reparadores pueden contribuir a devolverle suavidad y brillo.

En el caso de las melenas rizadas u onduladas, los acondicionadores sin aclarado también pueden ayudar a hidratar, nutrir y definir el cabello. además, utilizar un protector térmico antes del secador o de otras herramientas de calor permite proteger la fibra y evitar que la cutícula se levante.

Entre las opciones más completas también se encuentran los tratamientos reparadores que actúan sobre la estructura del cabello, ayudando a mejorar su fuerza, elasticidad y movimiento. Con una rutina constante, la melena puede recuperar progresivamente un aspecto más sano, flexible y luminoso.